Nem ismerünk rá: így néz ki most La Toya Jackson
Michael Jackson nővére zavarba ejtően vékony. Sokan aggódnak a 69 éves Latoya Jacksonért.
La Toya Jackson új fotókat osztott meg magáról. Michael Jackson nővére sokakat sokkal a külsejével, a rajongók szerint a sztár egészségtelenül vékony – rengetegen aggódnak kedvencükért.
La Toya Jackson új képeken mutatta meg az alakját
La Toya Jackson új, sikkes fotókat osztott meg egy Instagram-oldalán szerdán, március 4-én. A 69 éves Jackson egy sor Instagram-fotót tett közzé magáról, amelyeken egy teljesen fekete összeállítást visel. A szett része a selyemblúz és a bőr részekkel díszített, fodros Chanel miniszoknya.
A megjelenést szintén fekete, combközépig érő sarkú csizmával, vastag bőrövvel, nagy napszemüveggel és sikkes fekete kalappal tette teljessé. Jacksona friss fotómontázshoz Madonna Vogue című slágerét választotta aláfestő zenének.
Sok szeretetet és fényt küldök, amire ma nagy szükség van!
La Toya Jackson néhány hónappal ezelőtt videókat osztott meg az egészségi állapotáról. 2025 novemberében a sztár két videót tett közzé magáról egy orvosi rendelőből, amelyekben elmondta, hogy további vizsgálatok várnak rá.
A híresség nem árulta el, hogy miért ment orvoshoz, ám követői azt feltételezik, hogy az egészségügyi problémáinak köze van a vékony testalkatához. A rajongói szerint a nő rendkívül vékony, és aggódnak az étkezi szokásai, valamint az egészsége miatt – írja a People.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre