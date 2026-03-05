Nem ismerünk rá: így néz ki most La Toya Jackson

La Toya Jackson új fotókat osztott meg magáról. Michael Jackson nővére sokakat sokkal a külsejével, a rajongók szerint a sztár egészségtelenül vékony – rengetegen aggódnak kedvencükért.

La Toya Jackson a világhírű énekes, Michael Jackson nővére (Fotó: Michael Caulfield Archive / Getty Images)

La Toya Jackson új képeken mutatta meg az alakját

La Toya Jackson új, sikkes fotókat osztott meg egy Instagram-oldalán szerdán, március 4-én. A 69 éves Jackson egy sor Instagram-fotót tett közzé magáról, amelyeken egy teljesen fekete összeállítást visel. A szett része a selyemblúz és a bőr részekkel díszített, fodros Chanel miniszoknya.

A megjelenést szintén fekete, combközépig érő sarkú csizmával, vastag bőrövvel, nagy napszemüveggel és sikkes fekete kalappal tette teljessé. Jacksona friss fotómontázshoz Madonna Vogue című slágerét választotta aláfestő zenének.

Sok szeretetet és fényt küldök, amire ma nagy szükség van!

La Toya Jackson néhány hónappal ezelőtt videókat osztott meg az egészségi állapotáról. 2025 novemberében a sztár két videót tett közzé magáról egy orvosi rendelőből, amelyekben elmondta, hogy további vizsgálatok várnak rá.

A híresség nem árulta el, hogy miért ment orvoshoz, ám követői azt feltételezik, hogy az egészségügyi problémáinak köze van a vékony testalkatához. A rajongói szerint a nő rendkívül vékony, és aggódnak az étkezi szokásai, valamint az egészsége miatt – írja a People.