Förtelmes a kulafantomok járják Dunabogdányt: már nem bírják a helyiek

Régóta harcol a kulafantomok ellen egy Dunabogdányban élő család. A település festői tájon fekszik, ahol meseszép látványt nyújt a Duna, ám egy ideje az idilli képbe többen is belepiszkítanak. Szó szerint! Géza és kedvese torkig vannak azzal, amit a kularémek művelnek a településen.

Kulafantomok leptek el egy magyar települést / Képünk illusztráció: pexels.com

Kulafantomok járják Dunabogdányt

A szörnyű látványra régebben Géza felkapta a fejét, de ma már csak legyint. Két éve, 2024 óta ez a bűzös valóság. A férfi a családjával a település mellett húzódó Duna közelében él, ahol a szabadstrand is fekszik. A helyiek élnek-halnak a folyóért, hiszen tavasszal és nyáron is igazi kikapcsolódást nyújt a hely.

Útközben arrafelé haladva, egy ideje viszont kellemetlen meglepetés éri őket. Ahogy beköszönt a tavasz, úgy a kularémek is akcióba lendülnek. Aki a strand és környéke felé merészkedik, hagyjon fel minden reménnyel, mert ki tudja, hogy épp milyen meglepetéscsomag várja a folyóparton.

Géza február végén botlott bele az egyik kularém „hagyatékába”. Ő a párjával szívügyének tekinti a Dunát, gondozzák is a partját, ha a helyzet és az időjárás engedi. Rendszeresen lesétálnak a Duna rájuk eső ágához, hogy virágokat ültessenek és gondozzák azokat.

Így tettek február végén is, amikor a férfi sokkot kapott. Nem hiszed el, már megint mit művelt egy újabb rém!

Párommal mentünk a patak partjára megnézni a virágokat, mert szoktunk oda ültetni és nagyjából rendben is tartjuk azt a részt. Akkor láttuk, hogy ott van az alsónadrág, benne a nagy dologgal, mellette szanaszét a vécépapír. Mérgemben egy darab bottal bebillentettem a vízbe! Nehogy a gyerekek odamenjenek.

– kezdte el mesélni Géza a Metropolnak.

A helyi lakos két éve harcol a kularémek ellen. Ha piszkítanak, igyekszik rendre inteni őket, ám úgy tapasztalja, hogy sajnos hiába kéri meg őket, hogy ne térjenek vissza a természetbe dolgukat végezi, nem hallgatnak rá. „Tavaly is volt már ilyen, kétszer is! Most a házunk tövében is találtam sz*rt. Ez már tűrhetetlen, de komolyan” – idézte fel.

„Ez felháborító!”

Előtte és sok lakos előtt sem volt sosem rejtély, hogy kik azok, akik ezt művelik. A környékbeliek próbálják szép szóra bírni őket, ám sajnos időről időre, mégis belepottyan a folyóba egy-egy "barna maci". Ezzel, Géza szerint nemcsak az a baj, hogy a folyóvizet szennyezik, hanem az is, hogy a gyerekek is láthatják a rémek munkáját!

Elég felháborító. Arról nem is beszélve, hogy ahhoz, hogy a dolgát itt elvégezze, le kellett vetkőznie, ami közszeméremsértésnek minősül. A kisgyerekek a patak partjánál járkálnak! Ez egy forgalmas rész, ahol mi vagyunk, és tök zavaró az egész. A legutóbbira rászóltam, elvileg nem mer erre jönni. De hogy aztán ezt betartja-e…

- tárta szét a karját a családapa, azzal zárva szavait: „Egyszerűen ezt nem értem. Egy ember elvégzi a dolgát és itt hagy mindent és kész… Ha meg hirtelen rájön és nincs más, oké, de akkor legalább takarítaná el maga után” – mondta.