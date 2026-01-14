Neki aztán van ízlése: nem akármit rondított össze a pátyi fosófantom

Úgy tűnik, már semmi sem szent az utcák rettegett útonállóinak, a fosófantomoknak. Az utóbbi években elhíresült kularémek ugyanis bárhol felbukkanhatnak, nincs olyan döbbenetes, elképzelhetetlen vagy meghökkentő hely, ahova szégyellenének odarondítani. Ehhez nem kell mást tennünk, mint átfutnunk az utóbbi idők termését: elég csak arra a kispesti delikvensre gondolni, aki egy játszótér közelébe ürített, vagy azokra a újbudai fantomokra, akik nyomát csak egy komplett járdatisztítás tüntethette el, vagy éppen a tavalyi év "sztárjára", a ceglédi rémre, aki egy üzlet egyik szemetesvödrét pakolta tele. Most Pátyra is megérkezett a fosófantom, és elég, ha csak annyit mondunk: bizony ezt a települést sem kímélték.

A pátyi fosófantom nem finomkodott: egyenesen a kapubeállóba, a kamerák elé rondított Fotó: Pexels (illusztráció)

Nem akárhová rondított a fosófantom

Információink szerint ugyanis a napokban egy család éppen nyugodtan, mit sem sejtve készülődött kiballagni portája elé, amikor a kocsibeállón bizony olyat találtak, ami nemhogy az utcára, de még szinte egy kiganajozott ólba sem való: egy hatalmas adag fekáliát, a fehér hó tetején. A tettes nem finomkodott, nem rejtette el a végterméket, sőt mi több, úgy tudni, hogy még egy árulkodó ruhadarabot is otthagyott a csinosnak egyáltalán nem mondható halom mellett. A fosófantom, bármennyire is ismeretlen a kiléte, mégsem volt annyira ravasz, mint hitte. Kis és nagy dolgát ugyanis nem máshol, mint egy kamera előtt végezhette el. Mint azt a helyiek elmondták; nem egyszer láttak már utcán vizelő alakot a környéken, de hogy valaki ilyet tegyen, az az ő sokat látott gyomrukat is felkavarta.

Nem tudom, mi munkál egy ilyen emberben, aki mínuszban, a csúszós havon megáll, letolja a gatyáját, odacsinál és otthagyja. Még a kutyák után is fel kell szedni a csomagot

– méltatlankodott egy helyi, hozzátéve, hogy szerinte a fosófantom még csak észre sem vette az árgus szemmel figyelő kamerákat. Többen különösen azt találták dühítőnek, hogy a kularémnek lett volna más választása: nem messze a lakott területtől ugyanis erdősáv is akad:

Van olyan, hogy valakire nagyon rájön. De akkor miért nem ment be legalább a bokrok közé?

– értetlenkedett egy helybéli.