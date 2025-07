Szintet léptek a fosófantomok: nem hiszed el, hova rondítottak a ceglédi plázában

A szükség bizony nagy úr - tartja a jól ismert mondás. Bár ez kétségtelenül igaz, azért egy-két aranyszabályt még ilyen sürgős ügyekben is illik észben tartani, például azt, hogy korántsem mindegy, hol végezzük el ügyes-bajos dolgunkat. Úgy tűnik azonban, hogy nem mindenki ilyen szabálykövető: a ceglédi pláza egyik üzletében ugyanis egy fosófantom olyan egyedi helyet választott rémtettéhez, ami még a sokat látott takarítószemélyzetet is meglepte.

A ceglédi fosófantom egészen egyedi helyet választott rémtettéhez: egy pláza üzletének felmosóvödrébe csinált bele Fotó: Pexels (illusztráció)

Felmosóvödröt csinált tele a fosófantom

Információink szerint ugyanis a rém besétált az egyik üzletbe, ahol teljes léleknyugalommal belecsinált az egyik, megvételre szánt felmosóvödörbe. A gyomorforgató végterméket később találták meg, a látványtól pedig nem csak, hogy megborzongtak, de mélyen meg is botránkoztak a dolgozók.

Valaki, aki az üzletben vásárolgatott, belesz*rt a felmosóvödörbe! Ember! Elhiszem, lehet beteg mondjuk valaki, de ha már így hozta a sors, kullogva vidd oda a vödröt, mondd el, mizu', fizesd ki és gyorsan húzzál onnan

- háborgott egy asszony a Ceglédi Civil Összefogás közösségi oldalán. A kularém aztán dolga végeztével elegánsan távozott, maga mögött hagyva a telepiszkított vödröt. Hogy a helyzet még abszurdabb legyen, kiderült, hogy a fantom korántsem titokban végezte a dolgát: a nem mindennapi székelést ugyanis a jelek szerint rögzítette a biztonsági kamera is:

De ott hagyni a telefosott vödröt a dolgozóknak, meg amúgy bárki másnak, aki mondjuk vödröt akart venni, az irtó szánalmas és gusztustalan! Hol szocializálódik az ilyen ember? Mellesleg kamerafelvétel is van, a jó ég áldjon meg

– zárta sorait a felháborodott nő.

A felháborodásukat csak tetézte, hogy a fantomnak lehetősége lett volna arra, hogy tisztes körülmények között végezze a dolgát: a plázában ugyanis van mosdó is. A helyiek nem értik, miért nem használta, csupán annyi lett volna a dolga, hogy elkéri a kulcsot. Bár többen is említették, hogy a WC nincsen kitáblázva, úgy tudjuk, ennek is megvan a maga oka: amikor egész nap nyitva állt, szinte azonnal ellopták belőle a csapot.