RETRO RÁDIÓ

Esküvő, születésnap, barátság – feladta a leckét a barátnő. Te hogy döntenél?

Az internet népéhez fordult tanácsért a bizonytalan nő.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.22. 10:30
Módosítva: 2025.08.22. 11:51
esküvő születésnap tanács

Egy Reddit-felhasználó érdekes történetet osztott meg olvasóival. A nő arra keresi a választ, hogy igaza van, vagy elvetette a sulykot, amikor azon dilemmázik, hogy a barátnője pont az ő születésnapjára időzítette az esküvőjét. Bár a történet megosztónak tűnhet, remek tanácsot kapott a bizonytalan nő.

szakítás, kapcsolat, szomorúság, sír, sírás, könnyek, könny, Shutterstock 1469026343
A nő nem tudja, elmenjen-e a születésnapjára szervezett esküvőre vagy ne  
Fotó: Antonio Guillem/Shutterstock/Képünk illusztráció

A nő leírja, legjobb barátnője férjhez megy és végre kitűzték az esküvő időpontját. A poszt írója először nagyon izgatott volt, de aztán hideg zuhanyként érte a felismerés, hogy az esemény pont a születésnapjára esik.

Fájdalmasan érintett, amikor észrevettem a dátumot. Legalább megkérdezhette volna, hogy nem zavar-e! Amikor felhoztam a témát azt mondta, csak azon a napon jó a helyszínnek

– olvasható a bejegyzésben. A poszt írója elgondolkozott rajta, hogy inkább a születésnapját ünnepli meg és kihagyja az esküvőt, de a menyasszony ideges lett és azt vágta a fejéhez, hogy önző. A szülinapos nem tudja, mitévő legyen. Ha nem megy el az esküvőre, akkor tönkremehet a barátsága, de ahogy ez most kinéz, lehet, hogy a kapcsolat már így is a végét járja.

Nem akarok elrontani a barátságunkat, de úgy érzem a születésnapom is fontos.

Egy hozzászóló szerint az események nem azonos súlyúak. Egy esküvő életre szóló élmény, ami sokszor csak egyszer következik be az életben. A születésnap ugyanakkor minden évben megünnepelhető.

Több hozzászólóban is felmerült a kapcsán, hogy nem annyira izgatott a barátnője esküvője miatt, mint kéne. Sokan hangsúlyozták, hogy egy esküvő megszervezése bonyolult folyamat. A helyszín, az étel, a virágok, a ruhák hónapokig tartó szervezést igényel, ilyenkor nehéz még arra is figyelni, hogy melyik napokat nem használhatják.

Ha az esküvőt minimum 100 vendéggel számolnak, akkor ennyi születésnapi dátumot kéne kihúzni a naptárból? Ez egy nevetséges elvárás – érveltek jó néhányan. A végső tanács egyébként úgy szólt, hogy menjen el a kérdező a barátnője esküvőjére és ne sértődjön meg azon, hogy a két ünnepség egy napra esik – írja a People.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu