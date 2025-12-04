Az, ami Vérmezőn történik, pontosan leírja azt, ahogy a Tisza-Karácsony-Vitézy trió vezeti Budapestet

Az, ami Vérmezőn történik, pontosan leírja, hogy a Tisza-Vitézy-Karácsony trió hogyan irányítja a fővárost. Röviden: romló közszolgáltatások, elakadt fejlesztések, a lakók érdekeinek háttérbeszorítása.

Az, ami Vérmezőn történik, pontosan leírja azt, ahogy Karácsony Gergelyék dolgoznak

"A saját bőrünkön tapasztaljuk a főváros működésképtelenségét. Mi lehetne szemléletesebb példája ennek, mint a Vérmező? Budapest egyik legfontosabb zöldterülete – mégis egyre inkább a rendezetlenség, az elhanyagoltság és a végtelen halogatás jut róla először eszünkbe - írja posztjában az I. kerület polgármestere.

Böröcz László szerint a fővárosi működés ma így néz ki:

romló közszolgáltatások, problémás közvilágítás, elmaradó út- és zöldfelület-karbantartás, hiányos takarítás,

elakadt fejlesztések, félbemaradt park- és közterület-felújítások,

lassú, bürokratikus ügyintézés, a gyors reagálás teljes hiánya,

átláthatatlan közpénz-kezelés és hanyatló szolgáltatások,

a kerület lakóinak érdekeit háttérbe szorító politikai csatározások.



Az I. kerület polgármestere kiemeli, hogy Budavár továbbra is készen áll átvenni a Vérmező kezelését, hogy végre legyen:



gyors és átlátható döntéshozatal

rendszeres, következetes karbantartás

valódi, helyben hasznosuló fejlesztés

élhető, szerethető zöldterület



Ahogy fogalmaz, a Vérmező érdeke egyértelmű: helyben szülessenek a döntések, helyben történjen a gondoskodás! Majd hozzáteszi: Mi készen állunk a munkára.

Ami Vérmezőn történik nem egyedi, ez jellemzi Budapestet

A posztra többen is reagáltak.

"Teljes mértékben egyetértek polgármester kollégámmal. Budapest legnagyobb közparkjának, a Népligetnek az állapota is igazolja a véleményét. Elhanyagolt zöldterületek, szabálytalanul behajtó gépkocsik, kritikus közbiztonság. A sportfunkciók helyett a szerhasználók számára tűcsere program szervezése. Ötlet pályázat ötlet pályázat hátán, az érdemi, akár kis lépésekben megvalósuló cselekvés sehol. A Kőbányai Önkormányzat számos nagy parkot tart fenn, fejleszt, biztos vagyok benne, hogy a Népligetnek is jobb gazdája lenne a fővárosnál"

- írta Dr. Kovács Róbert Antal, a X. kerület polgármestere.

