Az, ami Vérmezőn történik, pontosan leírja azt, ahogy a Tisza-Karácsony-Vitézy trió vezeti Budapestet
Nem megy így tovább, és ezt több polgármester is látja Budapesten. Az I. kerület polgármestere legújabb posztjában azt írja le, hogy mi zajlik Vérmezőn. Azt, hogy sokszor a főpolgármester helyett nekik kell több dolgot is elvégezni. Nos, ezt erősítik meg a kollégái, náluk is ez a helyzet.
Az, ami Vérmezőn történik, pontosan leírja, hogy a Tisza-Vitézy-Karácsony trió hogyan irányítja a fővárost. Röviden: romló közszolgáltatások, elakadt fejlesztések, a lakók érdekeinek háttérbeszorítása.
"A saját bőrünkön tapasztaljuk a főváros működésképtelenségét. Mi lehetne szemléletesebb példája ennek, mint a Vérmező? Budapest egyik legfontosabb zöldterülete – mégis egyre inkább a rendezetlenség, az elhanyagoltság és a végtelen halogatás jut róla először eszünkbe - írja posztjában az I. kerület polgármestere.
Böröcz László szerint a fővárosi működés ma így néz ki:
- romló közszolgáltatások, problémás közvilágítás, elmaradó út- és zöldfelület-karbantartás, hiányos takarítás,
- elakadt fejlesztések, félbemaradt park- és közterület-felújítások,
- lassú, bürokratikus ügyintézés, a gyors reagálás teljes hiánya,
- átláthatatlan közpénz-kezelés és hanyatló szolgáltatások,
- a kerület lakóinak érdekeit háttérbe szorító politikai csatározások.
Az I. kerület polgármestere kiemeli, hogy Budavár továbbra is készen áll átvenni a Vérmező kezelését, hogy végre legyen:
- gyors és átlátható döntéshozatal
- rendszeres, következetes karbantartás
- valódi, helyben hasznosuló fejlesztés
- élhető, szerethető zöldterület
Ahogy fogalmaz, a Vérmező érdeke egyértelmű: helyben szülessenek a döntések, helyben történjen a gondoskodás! Majd hozzáteszi: Mi készen állunk a munkára.
Ami Vérmezőn történik nem egyedi, ez jellemzi Budapestet
A posztra többen is reagáltak.
"Teljes mértékben egyetértek polgármester kollégámmal. Budapest legnagyobb közparkjának, a Népligetnek az állapota is igazolja a véleményét. Elhanyagolt zöldterületek, szabálytalanul behajtó gépkocsik, kritikus közbiztonság. A sportfunkciók helyett a szerhasználók számára tűcsere program szervezése. Ötlet pályázat ötlet pályázat hátán, az érdemi, akár kis lépésekben megvalósuló cselekvés sehol. A Kőbányai Önkormányzat számos nagy parkot tart fenn, fejleszt, biztos vagyok benne, hogy a Népligetnek is jobb gazdája lenne a fővárosnál"
- írta Dr. Kovács Róbert Antal, a X. kerület polgármestere.
Karsay Ferenc Budafok-Tétény polgármestere sem fogta vissza magát:
"Polgármester úr minden szavával egyetértek. Pont ugyanezek a problémáink/tapasztalataink Budapest XXII. kerületében is. Sváb őseinktől azt a hagyományt örököltük, hogy saját környezetünkben nekünk kell rendet tartanunk. Ez jelenleg Budafok-Tétényben nagyon sok pénzébe és munkájába kerül az itt élőknek. Csak a főváros által elmulasztott, helyettük elvégzett városüzemeltetési munkákra nagyjából évi 1 milliárd forintot fordítunk. Nem a mi dolgunk, de megcsináljuk. Ha ehhez jogi felhatalmazást és forrást is kapnánk, tovább javíthatnánk közterületeink állapotát."
Kovács Péter XVI kerület polgármestere azt írta, azt, ami Budapesten zajlik, nem lehet tovább tűrni.
"Na nálunk a XVI. kerületben is pont ez van, lásd a Regős-ligetet. Amikor már nem tudjuk nézni milyen állapotban van, akkor helyettük kaszálunk. Jobb lenne, ha a főváros átadná ezeket a területeket azzal a pénzzel együtt, amit elszámol a cége és a cége alvállalkozói az elvégzett munkára. Mi százszor jobban elvégeznénk ezt a munkát ennyi pénzből."
Horváth Tamás Rákosmente polgármestere azt emelte ki, hogy vannak dolgok, amiket ők maguk végeznek el a főváros helyett:
"Sajnos Rákosmentén is hasonló a helyzet. 2025-ben a Zrinyi utat és a Péceli illetve Csabai utat is nekünk kellett lekaszálni, mert már a közlekedés biztonságot veszélyeztette a magas fű! Egyéb területek, mint a Balassi gimnázium előtti területet is rendszeresen Rákosmente önkormányzatának kell karbantartani! Adják át a forrásokat és mi elvégezzük a feladatot!"
