Hadházy Ákos teljesítménye a parlamentben egyenlő a nullával, de cirkuszolni azt tud a fővárosban
Radics Béla szerint a zuglói és az erzsébetvárosi képviselők teljesítménye a nullával egyenlő, mivel a parlamentben egyszer sem álltak ki a saját kerületük ügyeiért. Hadházy Ákos ráadásul minden mással foglalkozik, csak a helyiek problémáival nem.
Radics Béla a közösségi oldalán hívta fel a követői figyelmét arra, hogy Hadházy Ákos és Oláh Lajos a parlamenti felszólalásaik során egyszer sem említették a kerületük ügyeit. A Fidesz zuglói képviselőjelöltje posztjában úgy fogalmazott, hogy Hadházy és Oláh teljesítménye egyenlő a nullával.
Zugló és Erzsébetváros képviselője idén EGYSZER SEM tartotta fontosnak, hogy felszólaljon az országgyűlésben a helyiek érdekében
– írta posztjában Radics Béla, majd azt a kérdést tette fel, hogy ezek alapján vajon mire kaphatják a fizetésüket az említett képviselők.
Hadházy Ákos minden mással foglalkozik, csak Zuglóval nem
A XIV. kerület képviselőjének a Facebook oldalán egyetlen egy poszt sem szól Zuglóról és az ott élők ügyeiről. Hadházynak úgy tűnik minden más fontosabb, mint az, hogy a helyiek problémáit megoldja. Amiből pedig van bőven, de ehelyett a képviselő heti szinten újból és újból csak arra képes, hogy megbénítsa a főváros közlekedését. Amihez – ismerve a budapesti viszonyokat, amelyeket a jelenleg vezetés, Karácsony Gergely főpolgármester vezetésével kialakított – elegendő 8-10 ember is.
Mindezt annak ellenére teszi, hogy ősszel bejelentette nem folytatja tovább a tavasszal elkezdett tüntetéssorozatát, mivel azok már senkit nem érdekelnek. Azonban azóta is minden kedden este kivonul a Ferenciek teréhez néhány követőjével, hogy ott a zebrát elfoglalva tüntessen. Ezzel pedig hatalmas fennakadásokat okoz a fővárosban és miatta nem tudnak haza jutni az autósok. Emellett pedig a tömegközlekedést is akadályozza, aminek az az eredménye, hogy az érintett szakaszon a buszok, csak óriási késésekkel jutnak el a célállomásokig.
Egy novemberi tüntetésről a Metropol egyik olvasója úgy számolt be, hogy "látszik, hogy az autósoknak elege van Hadházy folyamatos cirkuszolásából, hiszen azok folyamatosan dudáltak és kiabált amiatt, hogy néhány demostráló miatt nem tudnak időben haza érni".
Hatalmas a csend a zuglói korrupciós botrány körül
Szintén Radics Béla számolt be arról, hogy a XIV. kerületben több korrupciós-gyanús ügy is történt, amiben nemcsak a polgármester, hanem Hadházy Ákos is érintett lehet. Zugló fideszes képviselőjelöltje egy sajtótájékoztatón mutatta be azt a dokumentumot amelyből kiderül, hogy kétes szerződésket kötöttek a kerületben.
Radics, aki a 2026-os választáson Hadházy Ákos kihívója lesz Zuglóban, azt is kiderítette, hogy a kétes megbízási szerződéseket a saját emberivel kötötte, akiket közpénzből fizet ki.
A szerződésből az is egyértelműen kiderül, hogy Hadház rendszerszintű korrupciót hajt végre a kerületben. Ugyanis Kovács Áron Andrással már a sokadik szerződését kötik arra vonatkozólag, hogy a zuglóiak pénzéből propagálja a képviselő munkáját.
Kovács Áron Andrásnak április óta van szerződése a zuglói önkormányzattal. Arra viszont, hogy ezt mi indokolja az érintettek azóta sem adnak magyarázatot. Ráadásul Kovács már tavaly december óta végzett hírhamisító munkát Hadházynak, akinek az első dolga volt az volt, hogy a zuglóiak pénzéből kifizesse az emberét.
Az is kiderült, hogy Kovács Áron András több mint 5 millió forintos kommunikációs megbízást kapott a zuglói önkormányzattól.
Radics Béla a már említett sajtótájékoztatón felszólította Zugló jelenlegi polgármesterét, Rózsa Andrást és Hadházy Ákost is, hogy ne a zuglóiak pénzén finanszírozzák a „Hadházy-féle propagandagyárat”. Ezután a független képviselő részére is megfogalmazott egy üzenetet: „Álljon le az élősködéssel, amit a zuglóiak kárára művel!”
Rózsa András és Hadházy Ákos a botrány kitörése óta feltűnően hallgatnak, ezzel pedig egyértelműen beismerték, hogy rendszerszintű korrupciós ügyeik vannak Zuglóban.
