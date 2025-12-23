Hadházy Ákos teljesítménye a parlamentben egyenlő a nullával, de cirkuszolni azt tud a fővárosban

Radics Béla a közösségi oldalán hívta fel a követői figyelmét arra, hogy Hadházy Ákos és Oláh Lajos a parlamenti felszólalásaik során egyszer sem említették a kerületük ügyeit. A Fidesz zuglói képviselőjelöltje posztjában úgy fogalmazott, hogy Hadházy és Oláh teljesítménye egyenlő a nullával.

Hadházy Ákost nem érdeklik a zuglóiak Fotó: Metropol

Zugló és Erzsébetváros képviselője idén EGYSZER SEM tartotta fontosnak, hogy felszólaljon az országgyűlésben a helyiek érdekében

– írta posztjában Radics Béla, majd azt a kérdést tette fel, hogy ezek alapján vajon mire kaphatják a fizetésüket az említett képviselők.

Hadházy Ákos minden mással foglalkozik, csak Zuglóval nem

A XIV. kerület képviselőjének a Facebook oldalán egyetlen egy poszt sem szól Zuglóról és az ott élők ügyeiről. Hadházynak úgy tűnik minden más fontosabb, mint az, hogy a helyiek problémáit megoldja. Amiből pedig van bőven, de ehelyett a képviselő heti szinten újból és újból csak arra képes, hogy megbénítsa a főváros közlekedését. Amihez – ismerve a budapesti viszonyokat, amelyeket a jelenleg vezetés, Karácsony Gergely főpolgármester vezetésével kialakított – elegendő 8-10 ember is.

Mindezt annak ellenére teszi, hogy ősszel bejelentette nem folytatja tovább a tavasszal elkezdett tüntetéssorozatát, mivel azok már senkit nem érdekelnek. Azonban azóta is minden kedden este kivonul a Ferenciek teréhez néhány követőjével, hogy ott a zebrát elfoglalva tüntessen. Ezzel pedig hatalmas fennakadásokat okoz a fővárosban és miatta nem tudnak haza jutni az autósok. Emellett pedig a tömegközlekedést is akadályozza, aminek az az eredménye, hogy az érintett szakaszon a buszok, csak óriási késésekkel jutnak el a célállomásokig.

Egy novemberi tüntetésről a Metropol egyik olvasója úgy számolt be, hogy "látszik, hogy az autósoknak elege van Hadházy folyamatos cirkuszolásából, hiszen azok folyamatosan dudáltak és kiabált amiatt, hogy néhány demostráló miatt nem tudnak időben haza érni".

Hadházy cirkuszolása a Ferenciek terén Fotó: Beküldött

Hatalmas a csend a zuglói korrupciós botrány körül

Szintén Radics Béla számolt be arról, hogy a XIV. kerületben több korrupciós-gyanús ügy is történt, amiben nemcsak a polgármester, hanem Hadházy Ákos is érintett lehet. Zugló fideszes képviselőjelöltje egy sajtótájékoztatón mutatta be azt a dokumentumot amelyből kiderül, hogy kétes szerződésket kötöttek a kerületben.