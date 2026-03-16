Veteránautókat ment meg: 16 évesen ő az ország legfiatalabb restaurátora, most egy 15 éve álló Moszkvicsot keltett életre

A restaurálás nem csak csillogó krómokról és látványos végeredményről szól – a Gőböly Garázsban a munka oroszlánrésze a motorháztető alatt zajlik. Gyurika egy több mint ötvenéves Moszkvicsot kapott ajándékba, amely másfél évtizede mozdulatlanul, egy garázs mélyén várta a megváltást. A fiatal szakember nem ijedt meg a feladattól: a téli hidegben, nagybátyja segítségével szedte ízekre a motort, és újította fel a hengerfejet.

Gyurika egy ajándékba kapott Moszkvicsba lehelt életet

A napokban elérkezett az igazság pillanata. Miután felkerült az utolsó fagydugó, a helyére került az AC pumpa és a karburátor is, Gyurika bekötötte a gyertyapipákat és az akkumulátort. Az izgalom a tetőfokára hágott, de a technika nem hagyta cserben: 15 év után a motor az első indításra életre kelt, és ami a legfontosabb, stabil alapjárattal duruzsolt.

Megnéztük, mit csinál a kicsike, és minden a terv szerint alakult

– mesélte szerényen a fiú, akinek ez a siker újabb lendületet adott a teljes, gyári állapot eléréséhez.

Gőböly Gyurika története példaértékű: megmutatja, hogy a szenvedély és a szakma iránti alázat nem életkor függvénye Fotó: olvasói kép

Wartburg-rekord és a fehér családi ereklye

Gyurika neve nem ismeretlen a veterános körökben. Emlékezetes pillanat volt, amikor Kerekdombon 140 Wartburg és 5 Barkas sorakozott fel egy monumentális találkozón, ahol a fiú is aktív részese volt a rekordnak. A mezőny egyik legszebb darabja az ő 1985-ös, fehér, kormányváltós Wartburgja volt. Ezt az autót édesapjával és barátjával, Vásárhelyi Csabival közösen, alig egy hónap alatt varázsolták újjá, bebizonyítva, hogy a szakértelem és a családi összefogás mire képes rövid idő alatt is.

Bár Gyurika a hétköznapokban a számítógépek világában mozog, a szíve a közösségépítéshez is húzza. Idén is ő a főszervezője a Veterán Járműves Családi Napnak, amely 2026. szeptember 5-én, szombaton várja az érdeklődőket a békéscsabai Városi Sportcsarnoknál.

A programok összeállításánál a fiatal tehetség figyelt arra, hogy minden generáció jól érezze magát. A látványos traktor- és Rába-húzó verseny mellett retró diszkó idézi meg a múlt hangulatát, a napot pedig látványos tűzijáték zárja majd. Gyurika már gőzerővel tárgyal a támogatókkal, hogy a tavalyi sikert megismételve, ismét felejthetetlen élményt nyújtson a veteránautók szerelmeseinek.