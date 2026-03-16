RETRO RÁDIÓ

Veteránautókat ment meg: 16 évesen ő az ország legfiatalabb restaurátora, most egy 15 éve álló Moszkvicsot keltett életre

Miközben a kortársai nagy része a digitális világban kalandozik, a 16 éves fiatal olajos kézzel, a családi műhely mélyén váltja valóra az álmait. Gőböly Gyurika, a békéscsabai szoftverfejlesztő-tanuló már most az ország legfiatalabb veteránautó-építője, aki 140 Wartburggal felállított világrekord részese volt, most pedig egy 15 éve némaságra ítélt Moszkvics kombi sorsát fordította meg.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.16. 10:30
moszkvics veterán járműves családi nap gőböly gyurika gőböly garázs

A restaurálás nem csak csillogó krómokról és látványos végeredményről szól – a Gőböly Garázsban a munka oroszlánrésze a motorháztető alatt zajlik. Gyurika egy több mint ötvenéves Moszkvicsot kapott ajándékba, amely másfél évtizede mozdulatlanul, egy garázs mélyén várta a megváltást. A fiatal szakember nem ijedt meg a feladattól: a téli hidegben, nagybátyja segítségével szedte ízekre a motort, és újította fel a hengerfejet.

Gyurika
Egy ajándékba kapott Moszkvicsba lehelt életet Fotó: Gőböly Garázs

Gyurika egy ajándékba kapott Moszkvicsba lehelt életet

A napokban elérkezett az igazság pillanata. Miután felkerült az utolsó fagydugó, a helyére került az AC pumpa és a karburátor is, Gyurika bekötötte a gyertyapipákat és az akkumulátort. Az izgalom a tetőfokára hágott, de a technika nem hagyta cserben: 15 év után a motor az első indításra életre kelt, és ami a legfontosabb, stabil alapjárattal duruzsolt.

Megnéztük, mit csinál a kicsike, és minden a terv szerint alakult

 – mesélte szerényen a fiú, akinek ez a siker újabb lendületet adott a teljes, gyári állapot eléréséhez.

Gyurika
Gőböly Gyurika története példaértékű: megmutatja, hogy a szenvedély és a szakma iránti alázat nem életkor függvénye Fotó: olvasói kép

Wartburg-rekord és a fehér családi ereklye

Gyurika neve nem ismeretlen a veterános körökben. Emlékezetes pillanat volt, amikor Kerekdombon 140 Wartburg és 5 Barkas sorakozott fel egy monumentális találkozón, ahol a fiú is aktív részese volt a rekordnak. A mezőny egyik legszebb darabja az ő 1985-ös, fehér, kormányváltós Wartburgja volt. Ezt az autót édesapjával és barátjával, Vásárhelyi Csabival közösen, alig egy hónap alatt varázsolták újjá, bebizonyítva, hogy a szakértelem és a családi összefogás mire képes rövid idő alatt is.

Irány Békéscsaba: Idén is lesz Veterán Járműves Családi Nap!

Bár Gyurika a hétköznapokban a számítógépek világában mozog, a szíve a közösségépítéshez is húzza. Idén is ő a főszervezője a Veterán Járműves Családi Napnak, amely 2026. szeptember 5-én, szombaton várja az érdeklődőket a békéscsabai Városi Sportcsarnoknál.

A programok összeállításánál a fiatal tehetség figyelt arra, hogy minden generáció jól érezze magát. A látványos traktor- és Rába-húzó verseny mellett retró diszkó idézi meg a múlt hangulatát, a napot pedig látványos tűzijáték zárja majd. Gyurika már gőzerővel tárgyal a támogatókkal, hogy a tavalyi sikert megismételve, ismét felejthetetlen élményt nyújtson a veteránautók szerelmeseinek.

Gőböly Gyurika története példaértékű: megmutatja, hogy a szenvedély és a szakma iránti alázat nem életkor függvénye. A Gőböly Garázsban nemcsak autókat szerelnek, hanem a magyar veterános élet jövőjét építik – csavarról csavarra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu