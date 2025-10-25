A 16 éves Gyurika a ballagási pénzéből vásárolta veterán Wartburgját

Nem ez az első veterán autó, ami Gyurika keze munkájának köszönheti, hogy ismét a régi fényében pompázhat. A fiatalember már több autó felújításában részt vett, pedig még csak középiskolába jár. Leginkább a volt szocialista országokban gyártott autók állnak a szívéhez közel. Eddig a nagy kedvence a Moszkvics Aleko volt, amit édesapjával karöltve varázsolt eredeti állapotúvá.

Egy pajtában porosodott a Wartburg, amit felújít Gyurika / Fotó: Göböly Garázs

Már nyolc éve annak, hogy édesapám elvitt Orosházára egy autóstalálkozóra. Azóta magával ragadott a veterán autók szeretete. Most éppen egy Wartburg felújításába kezdtem bele, ami azért különleges, mert a ballagási pénzemből vásároltam meg

- emlékszik vissza a fiatalember, aki okleveles szoftverfejlesztőnek tanul és édesapjától próbálja ellesni az autószerelés minden fortélyát.

Gyurika ismét nagy fába vágta a fejszéjét

Elérkezett az idő, hogy a Moszkvics után a pajtában porosodó Wartburgnak is nekiálljak. Az ország másik szegletéből Zombáról vásároltam meg a ballagási pénzemből. Célom, hogy az 1982-ben gyártott autót teljesen felújítsam. Az autó különlegessége, hogy napfénytető is van benne

- folytatja nagy lelkesedéssel Gyurika, akinek a kedvenc színe a kék, ezért kékre szeretné festeni az autómatuzsálemet.

A veteránautók a szenvedélye a 16 éves kunágotai Göböly Gyurikának, itt a képen ez édesapja kocsija / Fotó: Italmondo

Nekiálltunk a felújításnak. Szét is szedtük már az autót. Az új alkatrészeket leginkább Németországból sikerült beszereznem. Kapott új tükröket, önindítót, hűtőt és generátort, de a futóműhöz és a fékrendszerhez sok alkatrészre lesz még szükség

- meséli a kunágotai fiatal, aki hozzáteszi, hogy az üléseket és az ajtókárpitokat újra kell húzatni, de szerencsére a tetőkárpit, és a kesztyűtartó nagyon jó állapotban van, ami hatalmas szerencse, mert ehhez a típushoz nehéz beszerezni.

A munkálatokat a lakatolással, és az alváz felújítással fogjuk kezdeni, amit egy fényezés követ majd. Természetesen a motor sem marad érintetlenül, újjá lesz az is varázsolva. A hengerfej már meg is van hozzá. Az álmom, hogy gyári állapotú Wartburg legyen belőle, mire megszerzem a jogosítványom

- zárja a beszélgetést Gyurika, aki ha elkészül az autója, még az iskolába is azzal akar járni.