A 16 éves Gyurika a ballagási pénzéből vásárolta veterán Wartburgját
A 16 éves kunágotai fiatalember imádja a veteránautókat. Göböly Gyurika most áll neki felújítani azt a Wartburgot, amit a ballagási pénzéből vásárolt.
Nem ez az első veterán autó, ami Gyurika keze munkájának köszönheti, hogy ismét a régi fényében pompázhat. A fiatalember már több autó felújításában részt vett, pedig még csak középiskolába jár. Leginkább a volt szocialista országokban gyártott autók állnak a szívéhez közel. Eddig a nagy kedvence a Moszkvics Aleko volt, amit édesapjával karöltve varázsolt eredeti állapotúvá.
Már nyolc éve annak, hogy édesapám elvitt Orosházára egy autóstalálkozóra. Azóta magával ragadott a veterán autók szeretete. Most éppen egy Wartburg felújításába kezdtem bele, ami azért különleges, mert a ballagási pénzemből vásároltam meg
- emlékszik vissza a fiatalember, aki okleveles szoftverfejlesztőnek tanul és édesapjától próbálja ellesni az autószerelés minden fortélyát.
Gyurika ismét nagy fába vágta a fejszéjét
Elérkezett az idő, hogy a Moszkvics után a pajtában porosodó Wartburgnak is nekiálljak. Az ország másik szegletéből Zombáról vásároltam meg a ballagási pénzemből. Célom, hogy az 1982-ben gyártott autót teljesen felújítsam. Az autó különlegessége, hogy napfénytető is van benne
- folytatja nagy lelkesedéssel Gyurika, akinek a kedvenc színe a kék, ezért kékre szeretné festeni az autómatuzsálemet.
Nekiálltunk a felújításnak. Szét is szedtük már az autót. Az új alkatrészeket leginkább Németországból sikerült beszereznem. Kapott új tükröket, önindítót, hűtőt és generátort, de a futóműhöz és a fékrendszerhez sok alkatrészre lesz még szükség
- meséli a kunágotai fiatal, aki hozzáteszi, hogy az üléseket és az ajtókárpitokat újra kell húzatni, de szerencsére a tetőkárpit, és a kesztyűtartó nagyon jó állapotban van, ami hatalmas szerencse, mert ehhez a típushoz nehéz beszerezni.
A munkálatokat a lakatolással, és az alváz felújítással fogjuk kezdeni, amit egy fényezés követ majd. Természetesen a motor sem marad érintetlenül, újjá lesz az is varázsolva. A hengerfej már meg is van hozzá. Az álmom, hogy gyári állapotú Wartburg legyen belőle, mire megszerzem a jogosítványom
- zárja a beszélgetést Gyurika, aki ha elkészül az autója, még az iskolába is azzal akar járni.
