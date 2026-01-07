RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra megmutatta Karácsony Gergelynek: Igenis fel lehet előre készülni a hóhelyzetre

A budapesti Fidesz elnöke szerint lehet ezt így is csinálni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.07. 16:37
Mint arról beszámoltunk az utóbbi napokban nagy mennyiségű hó zúdult az országra. Azonban a havazás megbénította Budapestet. Járhatatlan utak, eltűnt sávok, lefagyott villamosváltok, ez jellemezték a fővárost szerda délelőtt.

Szentkirályi Alexandra üzent Karácsony Gergelynek Fotó: Mate Krisztian

Szentkirályi Alexandra: Igenis fel lehet előre készülni a hóhelyzetre

Szentkirályi Alexandra délelőtt nem riadt vissza a munkától, lapátot ragadott, és maga kezdte eltakarítani a havat, ezzel fellépve a Budapesten kialakult káosszal. Most pedig egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán, ahol azt mutatta be, hogyan lehet előre felkészülni a hóhelyzetre. Budafok-Tétény példájával szemléltette a dolgot, ahol a kerületnek külön szerződése van arra, hogy besegítsenek eltakarítani a havat.

Igenis fel lehet előre készülni a hóhelyzetre. Ez történt Budafok-Tétényben is, ahol külön szerződése van a kerületnek, hogy besegítsenek eltakarítani a havat, ha már Karácsony Gergelyék nem képesek biztosítani ezt. Köszönjük szépen a kitartó munkájukat!

- olvasható a budapesti Fidesz elnökének Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
