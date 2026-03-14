„A hazádnak szüksége van rád!” - Ezért kell ott lenned a március 15-i Békemeneten

Március 15-e az 1848-as hősök emléknapja, de egyúttal a magyar szabadság és szuverenitás ünnepe is. Idén pedig különösen nagy a tét: szabadságunkért és szuverenitásunkért újra meg kell küzdenünk, hiszen Zelenszkij az ukrán elnök olajblokád alá vonta és zsarolja hazánkat, nyíltan, életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt, és ezáltal minden magyar embert. Ezért Budapesten minden eddiginél nagyobb Békemenetet szerveznek, ahol a magyarok együtt mutathatják meg, hogy nem engednek a külső nyomásnak és a zsarolásnak. Az üzenet világos: a magyarokat nem lehet zsarolni. Aki szereti a hazáját, annak most ott a helye az utcán, hogy megmutassa: a nemzeti érdekekből nem engedünk.

Békemenet 2025-ben, de most ennél is többen lehetünk, a "hazádnak szüksége van rád!" / Fotó: Metropol

Békemenet: kiállás az ukrán zsarolás ellen

Az idei ünnepi rendezvény különleges lesz: a Békemenet résztvevői együtt emlékeznek meg az 1848–49-es forradalomról. A programban fellépnek ismert művészek, elhangzik a Nemzeti dal, és több vezető politikus is beszédet mond. Felszólal majd Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Lázár János miniszter is, és ünnepi beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök.

Az elmúlt hónapokban egyre erősebb nyomás nehezedik Magyarországra. Ukrajna több kérdésben is megpróbálta politikai és gazdasági eszközökkel befolyásolni hazánkat.

A Békemenet ezért most arról is szól, hogy a magyarok nemet mondanak az ukrán zsarolásra, és világossá teszik:

Magyarország jövőjéről csak a magyarok dönthetnek.

Magyarország jövőjét csak a magyar emberek dönthetik el, külső beavatkozás nélkül. Zelenszkij hiába fog össze Magyar Péterrel, meg kell mutatni nekik, hogy próbálkozásuk tiszavirág életű.

Most dől el, mekkora erőtartalék van a magyar nemzetben

A Békemenetek az elmúlt években többször is megmutatták: ha a magyarok összefognak, akkor százezres tömeg képes kiállni a hazája mellett. A mostani felvonulás minden eddiginél nagyobb lehet. Ezért hív mindenkit a közös üzenet:

A hazádnak szüksége van rád!

Most egy olyan korban élünk, amikor nem elég otthonról figyelni az eseményeket. Most ott kell lenni.

Ott kell lenni azért, hogy megmutassuk:

A magyarok nem engednek a nyomásnak és zsarolásnak

Nem hagyjuk, hogy mások döntsenek a sorsunkról

Minden magyar kész kiállni Magyarországért

Most március 15-én tehát nemcsak emlékezünk a szabadságharc hőseire, hanem egyúttal mi magunk is kiállunk a magyar szabadságért. Így ér össze múlt, jelen és jövő. Találkozzunk a Békemeneten! Addig is ne feledd: „A hazádnak szüksége van rád!”