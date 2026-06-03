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Budapest nagy pályára lépett: világbajnokság, kupadöntők és BL-finálé a fővárosban

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Budapest néhány év alatt olyan rangos rendezvényeknek adott otthont, amelyek korábban csak a legnagyobb európai sportvárosok kiváltságának tűntek. A Szuperkupa, az Európa-liga-döntő, az atlétikai világbajnokság és a BL-finálé mind hozzájárultak ahhoz, hogy a nagyszabású sportesemények Budapesten újraírják a főváros helyét a nemzetközi sporttérképen. Mindez az Orbán Viktor által vezetett előző kormány miatt valósulhatott meg.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.03. 05:00
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Budapest az elmúlt években egymás után bizonyította, hogy a legnagyobb nemzetközi sportesemények Budapesten már nem kivételes vendégszereplések, hanem visszatérő főszerepek. Az Orbán-kormányzat idején felépített Puskás Aréna és a Nemzeti Atlétikai Központ olyan színpadot adott a városnak, amelyben Európa- és világszintű döntők, rekordok, tömegek és sporttörténeti pillanatok fértek el.

Sportesemények Budapesten: A Puskás Aréna építkezése.
Már a Népstadiont is olimpiai helyszínnek szánták. Az átépített Puskás Aréna hozta el a sikert. Ez a stadion lett a motorja annak, hogy a legrangosabb sportesemények Budapesten kapjanak helyet   Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

Az egyik első nagy állomás a 2020-as UEFA Szuperkupa-döntő volt. A járványidőszak közepén a Bayern München és a Sevilla lépett pályára a Puskás Arénában, a német klub pedig hosszabbítás után 2–1-re nyert. A meccs sportértékén túl azért is emlékezetes maradt, mert az UEFA kísérleti rendezvényként kezelte: hosszú hónapok után itt engedtek vissza nézőket egy európai kupameccsre.

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A 2020-as európai szuperkupa döntő a Bayern München-Sevilla volt, egyben főpróba a koronavírus járvány közepén  Fotó: Philippe Ruiz Xinhua / eyevine / Northfoto

Három évvel később telt házas futballest érkezett Budapestre. A 2023-as Európa-liga-döntőn a Sevilla és az AS Roma csapott össze. A rendes játékidő és a hosszabbítás után 1–1 volt az állás, végül a Sevilla tizenegyesekkel nyert. A finálé súlyát az adta, hogy a Puskás Aréna ekkor már nemcsak új stadionként, hanem európai döntőre alkalmas futballhelyszínként is sikerrel vizsgázott. 

Sportesemények Budapesten: az atlétikai VB 

Ugyanebben az évben az atlétikai világbajnokság már nem egyetlen estére, hanem kilenc napra tette a világ sporttérképének közepére a magyar fővárost. A Nemzeti Atlétikai Központban és a belvárosi útvonalakon több mint kétezer sportoló versenyzett, több mint kétszáz országból. A stadion mellett a Hősök tere, az Andrássy út, a Lánchíd és a Duna-part is része lett a látványnak. Hazai szempontból Halász Bence kalapácsvető bronzérmének örülhetett a lelkes magyar közönség.

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Halász Bence a dobókörbe lép a bronzérmet érő dobása előtt Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport / Nemzeti Sport

A következő nagy lépés, a néhány nappal ezelőtti 2026-os Bajnokok Ligája-döntő volt. A PSG és az Arsenal budapesti fináléja jelezte, hogy a Puskás Aréna immár az UEFA legmagasabb polcára is felkerült. A PSG tizenegyesekkel győzött, Budapest pedig először rendezhette meg az európai klubfutball legfontosabb mérkőzését. Magyar Péter és a Tisza-kormány tagjai is örömmel élvezték a helyszínen a meccset, pedig a stadionépítéseket támadták a kampányban. Amit viszont a kommentelőktől kaptak, azt biztosan nem tették zsebre.

@ferencgborraczko87 #uefachampionsleague💙❤️✨⚽🏆💯 #budapestfinal2026 #puskásaréna #foryou❤️❤️❤️ #uefa❤️🏆 ♬ eredeti hang - 💚🤍R. F. Gábor 💚🤍

Ezek az események együtt azt mutatják, hogy az elmúlt 16 év Budapestet sportvárosként is a legmagasabb szintre emelte. A befektetett munkának köszönhetően, és azért, mert Budapest az egyik legbiztonságosabb főváros egész Európában, itt bármilyen világméretű sporteseményt meg lehet rendezni.

 

 

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