Orbán Viktor: Találkozzunk vasárnap a Békemeneten!
Orbán Viktor közösségi oldalán fontos közösségi felhívást tett közzé.
A Civil Összefogás Fórum és a CÖF–CÖKA szervezésében március 15-én ismét Békemenetet tartanak Budapesten. A demonstráció célja, hogy a résztvevők világosan kifejezzék: Magyarország békét és biztonságot akar, és nem kér a háborúból.
Az elmúlt időszak eseményei ismét rámutattak arra, mennyire fontos a határozott kiállás a béke és az ország biztonsága mellett. A Békemenet ezért erőteljes üzenet lehet amellett, hogy Magyarország meg akarja őrizni szuverenitását és stabilitását.
Ne maradj otthon! Találkozzunk vasárnap a Békemeneten!
- írta Orbán Viktor közösségi oldalán.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre