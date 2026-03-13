Orbán Viktor: Találkozzunk vasárnap a Békemeneten!

A Civil Összefogás Fórum és a CÖF–CÖKA szervezésében március 15-én ismét Békemenetet tartanak Budapesten. A demonstráció célja, hogy a résztvevők világosan kifejezzék: Magyarország békét és biztonságot akar, és nem kér a háborúból.

Az elmúlt időszak eseményei ismét rámutattak arra, mennyire fontos a határozott kiállás a béke és az ország biztonsága mellett. A Békemenet ezért erőteljes üzenet lehet amellett, hogy Magyarország meg akarja őrizni szuverenitását és stabilitását.

Ne maradj otthon! Találkozzunk vasárnap a Békemeneten!

- írta Orbán Viktor közösségi oldalán.

