Brutális viharok érkeznek – Medárd napja mindent megváltoztat?

Alig kezdtük el élvezni a korai nyári meleget, máris nyakunkon a feketeleves, ugyanis a hét hátralevő felében brutális viharok és rengeteg csapadék jellemzi majd az időjárásunkat. Ráadásul közeleg Medárd napja is, amikor a népi hiedelem szerint kiderül, hogy elmossa-e az eső a nyár első negyven napját.

Brutális viharokkal hangol az időjárás Medárd napjára (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Brutális viharok és özönvíz: felkészül a katasztrófavédelem

A legfrissebb radarképek alapján a hét hátralévő részében komoly égi háborúra kell berendezkednünk, mert hazánkat elérheti a rettegett európai monszunidőszak korai hulláma. A fülledt, meleg levegőben pillanatok alatt pattanhatnak ki heves zivatarcellák, amelyek lokálisan hatalmas pusztítást végezhetnek. A meteorológiai szolgálat figyelmeztetése szerint fel kell készülnünk

felhőszakadásokra,

jégesőre és

fákat gyökerestül kicsavaró, akár 80-100 km/h-s széllökésekre is.

A hirtelen lezúduló, óriási mennyiségű csapadék miatt a pincéket és a mélyebben fekvő utcákat villámárvizek önthetik el. Emiatt a hétvégi programokat már most érdemes fedett helyszínekre átszervezni, mert a természet kíméletlenül közbeszólhat!

A régi öregek évszázados megfigyelései szerint a június eleji időszak vízválasztó az egész év szempontjából, hiszen ekkor dől el, milyen lesz a búza- és a gyümölcstermés. A babona úgy tartja, hogy ha június 8-án, azaz Medárd napján megnyílnak az ég csatornái, akkor negyven napig megállás nélkül szakadni fog az eső. Ez a forgatókönyv a klímaváltozás korában ugyan szó szerint ritkán valósul meg, de a statisztikák igazolják, hogy június első hetei valóban a legcsapadékosabb időszakok közé tartoznak Magyarországon.

Esni fog az eső június 8-án?

A legégetőbb kérdés most mindenki számára az, hogy pontosan mit mutatnak a számítógépes modellek a kritikus hétfői napra. Bár a Medárd napját megelőző időszakban, egészen a hétvégéig szinte mindennap számítani kell záporokra és villámlásra, a legfrissebb előrejelzések meglepő fordulatot vetítenek előre. A köpönyeg.hu előrejelzése szerint a zivataros napok után pont június 8-ra, Medárd napjára megérkezhet a megnyugvás. A jelenlegi számítások alapján a nagy mennyiségű csapadékkal érkező ciklon elhagyja a Kárpát-medencét, és egy szárazabb, melegebb légtömeg veszi át az uralmat. Ez azt jelenti, hogy június 8-án nem fog esni az eső az ország döntő többségén; helyette ragyogó napsütésre és 25-28 Celsius-fok körüli, igazi nyári felmelegedésre van kilátás.