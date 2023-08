"A szemünk láttára tört ketté a fa" - mintha az Armageddon csapott volna le, akkora pusztítást hagyott maga után a vihar

Az egyik fő utcában egy villanyoszlop dőlt ki, valószínűleg ezért nem volt áram. Nálunk még most sincs, sőt, délutánra még víz is elment, úgy hallottuk, hogy csőtörés miatt. Reggel a munkából is majdnem elkéstem, mert nem tudtam kiállni a kocsival a garázsból, így a hegy közepéről rohantam le a buszhoz, ami egy nap csak egyszer indul