"A múltkor itt fetrengett egy ember, szinte meztelenül" - ilyen a Blaha napjainkban

Két évvel ezelőtt még fotókat posztolt a Blaha Lujza térről Karácsony Gergely főpolgármester, megmutatva, hogy néz ki nyáron. Most azonban valószínűleg nem dicsekedne vele, hiszen bár akkoriban a teret valóban átalakították – de a helyiek szerint a probléma magja azóta is érintetlen maradt. A környéken élők és az erre járók úgy érzik, a tér visszasüllyedt a felújítás előtti állapotába: hajléktalanok, drogosok, eldobált tűk és szemét fogadja azt, aki most arra jár.

Elszaporodtak a drogosok és a hajléktalanok a Blaha Lujza téren. / Fotó: Gabor Zoltan

A felújított Blaha Lujza tér ugyan esztétikailag elvileg javult - bár ebben sincs teljes egyetértés-, de a közbiztonságról és a köztisztaságról már korántsem ilyen jó az emberek többségének véleménye. Már egyre több panaszt hallani: nemrégiben például egy fórumon arról számoltak be, hogy üvegpipából szívják a cracket a tér közepén, miközben tűk, szilánkok, vagy akár emberi ürülék teríti be teret.

Botrányos, ahogy kinéz. A múltkor itt fetrengett egy ember, szinte meztelenül. Itt fürdenek, mossák magukat

– mondta Tímea, aki naponta átvág a téren, munkába menet.

Tímea szerint botrányos amit reggel, a műszakja előtt tapasztal a téren.

Katasztrófa!

– fakadt ki lapunknak János. – Most jövök a Nyugatitól, de itt is, ott is szemét mindenütt. Arra ne is merjenek elmenni! – nyilatkozta lapunknak.

László elismerte, hogy a tér a felújítás óta szebb, de ettől még nem lett élhetőbb.

A hajléktalanok és különböző szerhasználók jelenléte nem új keletű probléma a Blahán, de mostanra talán új szintre lépett. Sokak szerint a téren egyesek életvitelszerűen tartózkodnak, sőt: gyakran drogos állapotukban agresszívan is viselkednek.

Túl sok drogos van, nappal is, este is

– mondta Sándor.

Sándor szerint a drogosok mindig jelen voltak a Blahán.

Ugyanez történik néhány utcával arrébb is

Nemcsak a Blaha Lujza tér van veszélyben: a Metropol nemrég számolt be róla, hogy a Stáhly utcában – alig pár száz méterre a tértől – agresszív drogosok költöztek be lépcsőházakba. A helyiek szerint a szerhasználók rendszeresen bejárnak a társasházakba, és többször szexuális aktusnak is tanúi voltak a lépcsőházban a hazaérkezők – volt, hogy ezt gyerekek is látták.