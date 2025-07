Bűz, beázás, félelem – szégyen Budapestnek az aluljárók állapota

Az aluljárók többsége még a szocializmus alatt épült, de a legnagyobb problémát nem a koruk, hanem a gondatlanság okozza. A főváros egyelőre kampányszerű takarításokkal és látványmozdulatokkal reagál, miközben nincs átfogó aluljáró-stratégiája. Azért is kellene jobban foglalkozni velük, mert naponta emberek tízezrei kénytelenek áthaladni rajtuk és a fővárost felkereső turisták is megfordulnak itt, tehát városimidzs szempontjából is nagyon rossz ez a kép.