Lánchíd: számok és szakértők cáfolják a főváros érveit

Bár a főváros vezetése szerint jó ötlet volt ez a lépés, javította a közlekedést, a számok és a tapasztalatok mást mutatnak. A Lánchíd autós forgalom elöli lezárása a Budapest Műhely elemzése és Almássy Kornél szakértői véleménye szerint nem segítette a városi közlekedést, hanem torlódást, környezeti károkat és aránytalan terhelést okozott több városrészben. A szakember szerint társadalmi vitára van szükség, mégpedig sürgősen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.11. 05:00
A Lánchíd felújítása után a főváros 2021-ben úgy döntött, hogy nem nyitja meg azt újra az autósforgalom előtt. A döntéshez akkor közlekedésszervezési, környezetvédelmi és politikai érvek társultak. Mostanra azonban egyre több a kérdés: valóban nyertese lett a város ennek az intézkedésnek? A BP Műhely friss elemzése szerint nem.

Lánchíd
A Lánchíd megnyitása az autósok előtt csökkentené a belvárosi dugókat (Fotó: Mate Krisztian)

Az autósforgalom jelentős részének kizárása súlyos következményekkel járt.

Ez egy tipikusan olyan intézkedés – hasonlóan Karácsony városvezetésének több más lépéséhez –, amelynek csak vesztesei vannak

– áll a műhely bejegyzésében.

2019-ben a Lánchidat még naponta több mint 65 ezren használták. A legfrissebb BKK-adatok szerint ez mára 50 ezer főre csökkent, miközben a személygépkocsik korábbi napi 26 ezer utasa teljesen eltűnt. Ők most más hidakon – főleg az Erzsébet és Margit hídon – kényszerülnek átkelni, jelentősen növelve azok forgalmát és környezetterhelését.

Almássy Kornél: Lánchíd ügyben újra kellene nyitni a vitát

A Metropolnak nyilatkozva Almássy Kornél, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője hangsúlyozta: nem végleges megoldásokra, hanem érdemi társadalmi vitára lenne szükség.

A szakember azt is mondta, hogy mindenképpen egy társadalmi vitát kellene nyitni a Lánchíd megnyitásáról. Meg lehetne ezt tenni különböző feltételekkel: akár időszakosan megnyitva az autósok előtt, vagy a buszokat előnyben részesítve jelzőlámpás megoldással.

A szakértő szerint jelenleg indokolatlanul nagy kerülőre kényszerülnek az autósok, főként a budai oldalon. A II., XI. és XII. kerület közlekedése jelentősen romlott, miközben a tömegközlekedés sem nyert annyit, mint amennyit az autósok veszítettek.

Ez a lezárás nem ad annyival többet a tömegközlekedésnek, mint amekkorát az autósok veszítenek. A Lánchíd 6%-át vitte el korábban a budapesti forgalomnak, ez nem kevés. Most pedig ez a 6% hiányzik.

A BP Műhely számításai szerint a Lánchíd kerülője évi több mint egymillió óra plusz menetidőt jelent az autósok számára.

Ez a légszennyezés szempontjából is káros: az extra kilométerek miatt évente 14,4 tonna szén-monoxid kerül a levegőbe – ráadásul pont a belvárosban, ahol a legrosszabb a levegőminőség

– mutat rá a műhely.

Almássy is megerősíti:

Megnövekedett a légszennyezettség a Rákóczi úton és környékén. Ennek oka, hogy az autók részben arra mennek, az Erzsébet híd forgalma megnőtt, és ha állunk a dugóban, az környezetvédelmileg semmiképp sem előnyös.

A BKK kommunikációja szerint napi 386 órányi menetidőt spóroltak az utasok a lezárt hídon, de ezt az adatot a Budapest Műhely szerint érdemes kontextusba helyezni: a spórolás a József nádor tér–Krisztina tér közötti, 1,5 km-es szakaszra vonatkozik, de közben a belvárosi és budai forgalom szenved.

HZ1_5960
A taxisoknak kedvez a híd lezárása (Fotó: Havran Zoltán)

Nem hisszük, hogy az lenne a fővárosi közpolitikai cél, hogy a taxisok számára biztosítsunk egy külön hidat

 – írták posztjukban arra utalva, hogy a lezárás kevés nyertese a taxis szakma, akiknek jelenléte másfélszeresére nőtt a hídon.

A BP Műhely és Almássy Kornél szerint is eljött az ideje egy kompromisszumos, rugalmas megoldásnak.

HZ1_0179
Csak a busz és a taxi mehet át most a hídon (Fotó: Havran Zoltán)

Nem kellene hatalmasat kerülniük az autósoknak. Ez egy nyolcperces nyereség lehetne, ha újra használható lenne a híd a közúti forgalom számára, akár részlegesen is. Szakmailag ez a kérdés mindenképpen újranyitást érdemel.

A Lánchíd jelenlegi forgalmi helyzete nem eredményezett közlekedési áttörést, viszont jelentős terhet rótt más városrészekre, a környezetre és az emberek idejére. A fővárosi vezetésnek átlátható vitát kellene kezdeményeznie, nem pedig végleges és egyoldalú döntéseket hozni.

A hét fővárosi híd a Duna budapesti szakaszán belül a tágabb értelemben vett belvárosban található, ha bármelyik kiesik, az az egész város működésére hatással van

– zárja a gondolatot Almássy.

 

