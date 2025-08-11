Lánchíd: számok és szakértők cáfolják a főváros érveit

A Lánchíd felújítása után a főváros 2021-ben úgy döntött, hogy nem nyitja meg azt újra az autósforgalom előtt. A döntéshez akkor közlekedésszervezési, környezetvédelmi és politikai érvek társultak. Mostanra azonban egyre több a kérdés: valóban nyertese lett a város ennek az intézkedésnek? A BP Műhely friss elemzése szerint nem.

A Lánchíd megnyitása az autósok előtt csökkentené a belvárosi dugókat (Fotó: Mate Krisztian)

Az autósforgalom jelentős részének kizárása súlyos következményekkel járt.

Ez egy tipikusan olyan intézkedés – hasonlóan Karácsony városvezetésének több más lépéséhez –, amelynek csak vesztesei vannak

– áll a műhely bejegyzésében.

2019-ben a Lánchidat még naponta több mint 65 ezren használták. A legfrissebb BKK-adatok szerint ez mára 50 ezer főre csökkent, miközben a személygépkocsik korábbi napi 26 ezer utasa teljesen eltűnt. Ők most más hidakon – főleg az Erzsébet és Margit hídon – kényszerülnek átkelni, jelentősen növelve azok forgalmát és környezetterhelését.

Almássy Kornél: Lánchíd ügyben újra kellene nyitni a vitát

A Metropolnak nyilatkozva Almássy Kornél, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője hangsúlyozta: nem végleges megoldásokra, hanem érdemi társadalmi vitára lenne szükség.

A szakember azt is mondta, hogy mindenképpen egy társadalmi vitát kellene nyitni a Lánchíd megnyitásáról. Meg lehetne ezt tenni különböző feltételekkel: akár időszakosan megnyitva az autósok előtt, vagy a buszokat előnyben részesítve jelzőlámpás megoldással.

A szakértő szerint jelenleg indokolatlanul nagy kerülőre kényszerülnek az autósok, főként a budai oldalon. A II., XI. és XII. kerület közlekedése jelentősen romlott, miközben a tömegközlekedés sem nyert annyit, mint amennyit az autósok veszítettek.

Ez a lezárás nem ad annyival többet a tömegközlekedésnek, mint amekkorát az autósok veszítenek. A Lánchíd 6%-át vitte el korábban a budapesti forgalomnak, ez nem kevés. Most pedig ez a 6% hiányzik.

A BP Műhely számításai szerint a Lánchíd kerülője évi több mint egymillió óra plusz menetidőt jelent az autósok számára.

Ez a légszennyezés szempontjából is káros: az extra kilométerek miatt évente 14,4 tonna szén-monoxid kerül a levegőbe – ráadásul pont a belvárosban, ahol a legrosszabb a levegőminőség

– mutat rá a műhely.