RETRO RÁDIÓ

Megsúgták az égiek: ennek a csillagjegynek érdemes óvatosnak lennie

Vajon mit tartogat számodra a csillagok? Most megtudhatod!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.07. 08:00
napi horoszkóp csillagjegy óvatosság horoszkóp

2026. január 7-ei napi horoszkóp szerint az egyik csillagjegynek érdemes óvatosnak lennie, mert valaki nem teljesen őszinte vele. Ám azt is megmutatjuk, hogy másoknak mit tartogat a szerda, íme!

csillagjegy, horoszkóp, asztrológia
A napi horoszkóp szerint ennek a csillagjegynek érdemes óvatosnak lennie Fotó: Freepik - illusztráció

Kos

Szerdán haladjon gyorsan a munkájával! Használja ki jól az időt, mert délutántól folyamatosan más munkáját kell elvégeznie, vagy más után kell rendet raknia. Szerencsére jót is hoz magával a Hold és a Merkúr fényszöge: olyan meglátásokat, amelyeket ügyesen kamatoztathat, és amelyekért elismerést zsebelhet be.

Bika

A Hold ma már egész nap a Szűz jegyében jár, emiatt úgy érezheti, nagyon óvatosan kell fogalmaznia, nehogy valaki megsértődjön. Persze aki keres, az talál okot a konfliktusra… A Hold és a Merkúr fényszöge viszont szuper ötleteket hozhat önnek.

Ikrek

Szerdán nagyon erős megérzések segítik. A Hold és a Merkúr fényszöge arról is gondoskodik, hogy teljes harmóniába kerüljön érzelmi és gondolati szinten. Így sokkal könnyebb döntéseket hoznia és cselekednie.

Rák

Szerdán a Hold és Merkúr fényszöge miatt kiváló ráérzései lesznek. Anélkül, hogy meg tudná magyarázni, olyan összefüggésekre is ráláthat, amelyeket mások nem vesznek észre. Ezt a képességét most jól használhatja a döntési helyzetekben.

Oroszlán

A mai kedvező fényszög szerint szerdán az működik a legjobban, ha ön veszi a kezébe az irányítást. Menjen az események elébe, mert nagyon jól ki tudja számítani mások lépéseit – ezt jelzi a Hold és a Merkúr kapcsolata. Kezdeményezzen bátran, tegye meg ön az első lépést.

Szűz

Kifejezetten kedvező nap a szerda, de látszik benne a vita lehetősége is. Valaki erőteljesen próbára teheti a türelmét, olyan témákat hozva elő, amelyek érzékenyen érintik. Ne engedje, hogy kihozzák a sodrából, mert a vita csak további idegeskedést hozna.

Mérleg

Ma olyan feladatot kaphat, amelybe teljesen belemerül, az is lehetséges, hogy otthon van egy olyan projektje, amely teljes embert kíván. A sok feladat azt mutatja, mennyire fontos az, amit csinál, és szerencsére támogatókra is találhat benne.

Skorpió

Szerdán járjon nyitott szemmel, és figyeljen nagyon az ön körül zajló eseményekre. Kedvező fényszögek segítik, de a megérzéseire is szüksége lesz, ha félinformációk és téves hírek közül kell kiválasztania az igazságot.

Nyilas

Szerdán jól jön az óvatosság! Ha eléggé figyelmes, könnyen észreveheti, amikor valaki nem teljesen tiszta szándékkal közeledik ön felé, vagy ki akarja használni. Figyeljen a megérzéseire és a jelekre, mert ezek megmutatják, ha valami nem stimmel az illetővel vagy a történetével.

Bak

A Hold ma egész nap föld jegyben jár, és szuper fényszöget kap a Merkúrtól. Ez segíti abban, hogy rendkívül hatékonnyá váljon, sőt ennél többet is ad: ráébredhet egy régi probléma megoldására. Jó és reális ötletei lehetnek.

Vízöntő

Egy kapcsolatában ma szintlépésre kerülhet sor, ami lehet pozitív vagy negatív irányú is. Lehet, hogy valaki még közelebb kerül önhöz, de az is lehet, hogy vita vagy rivalizálás alakul ki. Az, hogy ez folytatódik-e, pusztán döntés kérdése. Tudatosan törekedjen a békére.

Halak

Szerdán nehéz dolga lehet, ha meg akarja érteni partnere vagy egy kollégája motivációit, mert az illető hozzáállása hirtelen megváltozhat. Ha felülemelkedik a sértettségen, és mégis ad neki egy esélyt, jól járhat, mert később pozitív meglepetést okozhat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu