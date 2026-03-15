„Világosan kiderült” – Hátba támadták Kerkez Milost, lesújtó ítéletet mondtak róla

Szoboszlai Dominikba is belemart már a liverpooli szerző. Most Kerkez Milos kapta meg a magáét.

Szerző: LL
Létrehozva: 2026.03.15. 14:00
Saját táborából, a Liverpool-rajongók egyik legnépszerűbb portáljáról kapott éles kritikát Kerkez Milos. A Rousing the Kop részéről az a James Brooke vitt be neki övön aluli ütést, aki februárban a szezon legjobbját, Szoboszlai Dominikot ekézte egy véleménycikkében.

Kerkez Milosból nem nézik ki, hogy elit szintre juthat
Kerkez Milosból nem nézik ki, hogy elit szintre juthat

A szakíró annak kapcsán mondott ítéletet a Pool tavaly nyáron szerződtetett mezőnyjátékosairól, hogy a Times szerint a klubnál úgy tartják, mindegyikük elit szintet képvisel, vagy legalábbis megvan benne a potenciál, hogy eljusson arra a szintre. Ő viszont az új világrekordot jelentő 483 millió euróért (190 milliárd forint) vett új játékosok pályán látott teljesítménye alapján – részben, különösen Kerkez és Jeremie Frimpong esetében – vitatja ezt.

Az ítélet Kerkez Milosékról:

Florian Wirtz – elit

Alexander Isak – elit

Hugo Ekitiké – elit lehet

Giovanni Leoni – elit lehet

Jeremie Frimpong – nem elit

Kerkez Milos – nem elit

Ami a Kerkez-verdikt indoklását illeti, a Rousing the Kop szerzője szerint a Premier League tavalyi szezonjában a legjobb balhátvédnek választott magyar válogatott futballista nem elit szintű játékos, sőt nem is lehet azzá.

Ez világosan kiderült a liverpooli pályafutása eddigi hónapjai során. Annak ellenére, hogy milyen hírnévvel érkezett, nagyon nehezen jött bele a Vörösöknél. Mindazonáltal az utóbbi hónapokban sokat fejődött, és egyre inkább emlékeztet egy Liverpool-kezdőjátékosra. Ettől függetlenül a támadójátéka közel sem olyan, mint amilyennek kéne lennie, és úgy tűnik, mintha még mindig lenne benne valami görcsösség.

Kerkez kétségtelenül egy nagyon jó labdarúgó, de hogy elit lenne? Szerintünk nem

– olvasható a szurkolói oldalon.

A Liverpool egyébként vasárnap (17.30, tv: Spíler 1) a Tottenhamet fogadja a Premier League 30. fordulójában.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
