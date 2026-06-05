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Tűzforró a mikrobikinis Kylie Jenner - Fotó

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Kylie Jenner nem zavartatta magát, hagyta, hogy bikiniben fotózták. Kylie Jenner igazi bombázó.

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Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.06.05. 21:30
bikini lesifotó kylie jenner

Kylie Jenner amerikai valóságshow-szereplő, üzletasszony, dollármilliárdos, a Kylie Cosmetics alapítója és tulajdonosa. A Keeping Up with the Kardashians sorozattal vált testvéreivel világhírűvé. 

Kylie Jenner amerikai valóságshow-szereplő
Kylie Jenner amerikai valóságshow-szereplő / Fotó: PA

Kylie Jenner bikiniben egyszerűen csodásan néz ki! Erről árulkodnak azok a lesi fotók, amik nemrég róla készültek. A 28 éves sminkmágnás és valóságshow-sztár a héten a Turks- és Caicos-szigeteken tartózkodik  jelenleg. A tengerben bikiniben még pózolt is a fotósoknak. Jelenleg a cégével, a Kylie Cosmetics-szal utazik, és Instagram-képeket posztolt a festői helyszínről. 

Mivel Kylie a Karib-szigeteken van, nem volt alkalma személyesen megnézni a New York Knicks mérkőzését a barátjával, Timothée Chalamet-tel. A Knicks idén bejutott az NBA döntőjébe, és szerdán (június 3-án) játszotta az első mérkőzést a San Antonio Spurs ellen. Timothee a Knicks rajongója, így biztosan örül, hogy a Knicks megnyerte a mérkőzést. A második mérkőzés pénteken (június 5-én) lesz, és egyelőre nem tudni, hogy Kylie visszatér-e, hogy Timothee-val együtt nézze a mérkőzést - írja a Just Jared. 

Kylie Jenner szexi fürdőruhás fotói


 

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