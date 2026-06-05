Tűzforró a mikrobikinis Kylie Jenner - Fotó

Kylie Jenner amerikai valóságshow-szereplő, üzletasszony, dollármilliárdos, a Kylie Cosmetics alapítója és tulajdonosa. A Keeping Up with the Kardashians sorozattal vált testvéreivel világhírűvé.

Kylie Jenner amerikai valóságshow-szereplő / Fotó: PA

Kylie Jenner bikiniben egyszerűen csodásan néz ki! Erről árulkodnak azok a lesi fotók, amik nemrég róla készültek. A 28 éves sminkmágnás és valóságshow-sztár a héten a Turks- és Caicos-szigeteken tartózkodik jelenleg. A tengerben bikiniben még pózolt is a fotósoknak. Jelenleg a cégével, a Kylie Cosmetics-szal utazik, és Instagram-képeket posztolt a festői helyszínről.

Mivel Kylie a Karib-szigeteken van, nem volt alkalma személyesen megnézni a New York Knicks mérkőzését a barátjával, Timothée Chalamet-tel. A Knicks idén bejutott az NBA döntőjébe, és szerdán (június 3-án) játszotta az első mérkőzést a San Antonio Spurs ellen. Timothee a Knicks rajongója, így biztosan örül, hogy a Knicks megnyerte a mérkőzést. A második mérkőzés pénteken (június 5-én) lesz, és egyelőre nem tudni, hogy Kylie visszatér-e, hogy Timothee-val együtt nézze a mérkőzést - írja a Just Jared.

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