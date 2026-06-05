Bemelegítés közben érte a csapás: 12 éves baseball játékos életéért imádkoznak

Egy 12 éves new jersey-i fiú kórházban küzd az életéért, miután kedden véletlenül egy baseball-labda eltalálta a nyakát. A New York-i ABC7 csatorna szerint Xavier Taylor kritikus állapotban van a dél-new jersey-i szerencsétlen baleset után, amely akkor történt, amikor a Maple Shade Youth Baseball csapat mérkőzése előtt bemelegített. Miután eltalálta egy eltévedt dobás, Taylort állítólag helikopterrel szállították a Cooper Egyetemi Kórházba, ahol jelenleg is az intenzív osztályon fekszik.

A baseball játékos torkát eltalálta egy labda

A baseball játékos torkát eltalálta egy labda

„A fiam, Xavier imádja ezt a játékot. Újra fog játszani” – mondta állítólag az apja, Greg Taylor a Fellowship Columbia Bank Fieldnél összegyűlt tömegnek.

Több száz barát, szomszéd és csapattárs gyűlt össze ugyanis csütörtök este egy imádkozásra, zenével, gyertyákkal és reményt keltő üzenetekkel a baleset helyszínén, és sokan közülük a fiú 6-os számú mezével megegyező pólót viseltek.

„Ma este azért vagyunk itt, hogy imádsággal, erővel, reménnyel és szeretettel támogassuk őt” – idézték az egyik felszólalót.

„A baseball megtanít minket a csapatmunkára, arra, hogy ott legyünk egymásért, és soha ne adjuk fel, és ma este pontosan ezt tesszük Xavierért”

- tette hozzá egy másik.

A szurkolók étkezési segélyt is szerveztek a család számára, és több mint 60 000 dollárt (kb. 24 millió forint) gyűjtöttek össze, hogy segítsenek nekik – tette hozzá a riport a Daily Mail oldalán.

Boy, 12, fighting for his life in ICU after freak baseball accident https://t.co/lxDr0zIZgg via @MailSport — K.B. (@KB97783357) June 5, 2026

„Nem is kérhettem volna, és álmomban sem képzeltem volna el ilyen támogatást ebben a pillanatban, de végső célunk az, hogy a fiunk visszatérjen erre a pályára, vagy bármelyik pályára, amelyik a sors által neki rendeltetett” – mondta Greg Taylor.

Greg egy Facebook-bejegyzésében, amelyben több fotó is szerepelt Xavierről, a következőket írta: „Nincs olyan szó, amellyel családunk kifejezhetné azt a hatalmas szeretetet, a látogatókat, a támogatást, az adományokat, a jókívánságokat és az imákat, amelyekkel az elmúlt napokban elhalmoztak minket. Hisszük és egyetértünk abban, hogy a csodák léteznek, és hogy Xavierünknek is csoda fog történni.”