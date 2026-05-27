Drámai pillanatok a mérkőzésen: kirohant a pályáról a teniszcsillag

Egy francia nyílt teniszbajnokságon szereplő sztárnak vasárnap drámai körülmények között el kellett hagynia a pályát, hogy sürgősen mosdóba menjen. Ez állt a teniszcsillag kirohanásának hátterében.

Gyomorrontástól szenvedett a teniszcsillag

A francia Arthur Gea 4-2-re vezetett a 13. helyen kiemelt Karen Khachanov ellen Párizsban, amikor gyomorpanaszok jelentkeztek nála. Könyörgött a játékvezetőnek, hogy engedje vissza az öltözőbe, de a bíró eleinte azt kérte tőle, hogy várjon a meccs végéig.

„Ki kell mennem a mosdóba. Már nem bírom tovább. A kib...ott pályára fogok szarni” – mondta Gea franciául a játékvezetőnek.

Ekkor két játékvezető lépett a pályára, hogy megbeszéljék a helyzetet, és Gea elmondta nekik, hogy hasmenése van. Ezt követően, miután megnyert egy szettet, Gea nagy megkönnyebbülésére elrohant a pályáról, és visszatért az öltözőbe. Khachanov végül 6-3, 7-6, 6-0-ra nyerte a mérkőzést a 135. helyen álló Gea ellen.

Általában a mosdószünetek csak a szettek között megengedettek. Khachanov tiltakozott a játékvezetőnél, mivel három perc telt el a játékok között a mérkőzés egy olyan pontján, amikor nem volt oldalváltás. Gea elmondta, hogy a játékvezető „egészségügyi okok” miatt engedélyezte neki a szünetet, és kapott gyógyszert a gyomorfájdalom enyhítésére.

A mérkőzés után Gea elmondta, hogy előző este még nem érezte rosszul magát, de reggel, amikor felébredt, már nem volt jól.

„A mérkőzés alatt még rosszabb lett. Nagyon gyorsan ki kellett mennem a mosdóba” – mondta.

Helyzetét nem könnyítette meg a Roland Garroson uralkodó kánikula sem, ahol az ebédidőben a hőmérséklet elérte a 31 Celsius-fokot.

„Nehezebb volt, mint általában, mert beteg voltam” – mondta.

A 21 éves Gea szabadkártyát kapott a Roland Garros szervezőitől, hogy részt vehessen a főtáblán – írja a Daily Mail.