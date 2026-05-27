Az egyedülálló anyaságról vallott Czippán Anett: „Egy veszélyforrás van”

Czippán Anett őszintén mesélt arról a Palikék Világa Szóló című műsorában, milyen kihívásokkal jár egyedülálló édesanyaként két fiút nevelni.

A műsorvezető két különböző apukától született gyermekéről beszélt. A nagyobbik fia, Olivér már 15 éves, míg Soma még csak 8. Szóval Anett egyszerre két teljesen eltérő életkor minden örömét és nehézségét éli meg nap mint nap.

„Teljesen más problémákkal szembesülök” – kezdte Anett nevetve.

Czippán Anett azt is elárulta, hogy amikor második gyermekéről kiderült, hogy ismét kisfiút hord a szíve alatt, eleinte egy kicsit megijedt a rá váró feladattól.

„Nekem kellett azért egy kis idő, hogy ezt átdolgozzam vagy feldolgozzam inkább, hogy akkor nekem két fiam lesz. Ez azt jelenti, hogy amíg az egyiket éppen a fáról próbálom leszedni, a másik valami durva zűrbe kerül? Akkor ezt hogy fogom majd megugrani? Mert hogy két fiú majd biztos ilyen lesz… Na akkor azért megrémültem.”

A műsorvezető azonban hamar rájött, hogy a két fia teljesen különböző személyiség. Míg a nagyobbik fiú, Olivér rendkívül megfontolt és érett, addig a kisebbik gyermek, Soma sokkal izgágább természet.

„Olivér egy óvatos duhaj, és nagyon jó kamasz. Nem került sosem zűrbe, viszont Soma állandóan zűrbe keveredik. Úgyhogy végül is nem kell kétfelé figyelnem, nincs két veszélyforrás, csak egy veszélyforrás van.”

Anett arról is beszélt, hogy Olivérre sokszor szinte felnőttként tud támaszkodni, hiszen a fia elképesztően felelősségteljesen viselkedik a mindennapokban.

„Olivér alapból ilyen típus, hogy nem megy bele durva helyzetekbe, nagyon megfontolt, rettenetesen bölcs gyerek, kicsit koravén is. Az tény, hogy nagyon sokszor mondom, hogy »Fiúk, egyedül vagyok veletek«. Mindig kihangsúlyozom Olivérnek, hogy »Legyen eszed, te vagy a nagyobb, muszáj, hogy segíts engem, mert különben nem fog menni«. És akkor Olivér elgondolkodik, és akkor segít.”

A műsorvezető szerint fia sokszor olyan feladatokat is magára vállal, amelyeket még felnőttektől is komoly felelősség lenne elvárni.

Szóval nagyon-nagyon számíthatok rá mindenféle helyzetben. Igazából nagyon sokszor ő old meg olyan kérdéseket, amit nem várnál el egy 15 évestől. Például utazások megszervezése, de teljes mértékben (…), ő tartja a kapcsolatot a szállodákkal.

Czippán Anett szavai alapján jól látszik, hogy bár az egyedülálló anyaság rengeteg kihívással jár, a családjukban erős az összetartás. Miközben Soma folyamatosan gondoskodik a kalandokról és az izgalmas helyzetekről, addig Olivér igazi támasza az édesanyjának, aki láthatóan nagyon büszke arra, milyen érett és gondoskodó fiatalember válik a fiából.