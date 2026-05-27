Hatalmas szerencse érte a menyasszonyt, nagy összeget nyert a lottón

A boldog nyertes az esküvőjére és a nászútjára tervezi költeni az összeget.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.27. 10:00
Módosítva: 2026.05.27. 10:53
Egy amerikai menyasszony hatalmas szerencsének örülhet, közvetlenül az esküvője előtt nyert tekintélyes összeget egy kaparós sorsjeggyel.

A menyasszony szerencsés pörgetését videóra is vették

A menyasszony nagy összeget vihetett haza

Victoria, aki a marylandi Salisbury repülőterén dolgozik, teljesen ledöbbent, amikor telefonjával beolvasta a Maryland Lottó „The Big Spin” nevű kaparós sorsjegyét. A képernyőn ekkor megjelent az üzenet: „Gratulálunk! Nyertél egy NAGY PÖRGETÉST!”

A nő elmondta, hogy ő, az édesanyja és a vőlegénye rendszeresen játszanak az új, 5 dolláros kaparós játékkal, amióta az márciusban megjelent a boltokban. Korábban kisebb összegeket már nyertek, de most először sikerült megszereznie a különleges „Pörgetés” szimbólumot.

Victoria és a vőlegénye gyorsan bébiszittert hívtak az öt hónapos kisfiuk mellé, majd Baltimore-ba utaztak a Maryland Lottó központjába, ahol lehetősége nyílt megpörgetni a híres Big Spin Wheel kereket.

A lottótársaság által közzétett videón Victoria izgatottan forgatja meg a hatalmas kereket, miközben feszült mosollyal figyeli, hol áll meg. A kerék végül a 90 ezer dolláros (27,5 millió forint) mezőn állt meg.

A boldog menyasszony elárulta, hogy a pénzből az esküvőjüket és a nászutukat szeretnék finanszírozni. A pár a Bahamákra készül romantikus utazásra, emellett Victoria azt is tervezi, hogy a nyeremény egy részét félreteszi kisfiuk jövőjére – írja a People.

 

