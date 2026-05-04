„Fizettem egy barátomnak, hogy eljöjjön az esküvőmre – Nem hittem el, mit tett ezután”

A 25 éves nő idén januárban ment férjhez Indonéziában, Balin. Azt akarta, hogy a barátai anyagi teher nélkül vehessenek részt az eseményen, ezért ő állta a repülőjegyek és a szállás költségét. Egy repülőjegy nagyjából 2000 dollárba (kb. 600.000 forint), a szállás egy hétre 150–300 dollárba (kb. 46000–68000 forint) került. A szülők saját költségen utaztak, de a barátok esetében mindent a pár fizetett.

Hiába állta az utazást, nem jelent meg az esküvőn legjobb barátnője

A nő elmondása szerint a barátnője, Gemma a friss házas férjével, Johnnal érkezett volna, akinek a jegyét szintén ő fizette. Az esküvő napján azonban nem jelentek meg. A menyasszony Reddit-en idézte fel a történteket a Mirror szerint.

Gemma elfogadta az ingyen repülőjegyet és a szállást, majd azt mondta, mivel nem engedhették meg maguknak a nászutat, jó alkalomnak látták ezt az utazást, csakhogy a férje egyszerűen nem akart elmenni az esküvőre.

A nő szerint ez különösen fájdalmas, mert több mint tíz éve barátok. A történet után az internet népétől kérdezte meg, jogos-e, ha jogi úton visszaköveteli a pénzt. A reakciók vegyesek voltak, a téma még a kommentelőket is megosztotta.

Egy hozzászóló szerint teljesen érthető a felháborodás: ha valaki egy ingyenes utazást kap azzal a feltétellel, hogy részt vesz egy eseményen, akkor minimum ennyit teljesítenie kell. Az, hogy valaki elmegy nyaralni, majd szó nélkül kihagyja a barátja esküvőjét, vállalhatatlan viselkedés.

Egy másik vélemény szerint ez jogilag sem egyértelmű ajándék volt. Az ajándék feltétel nélküli, itt viszont elvárás kapcsolódott hozzá. Szóbeli megállapodás is lehet szerződés, és ha bizonyítható, hogy a nő azért fizette az utat, hogy a barátnője részt vegyen az esküvőn, akkor akár jogi alapja is lehet az ügynek.

Mások arra hívták fel a figyelmet, hogy a pár akár mindkettőt megtehette volna: részt venni az esküvőn, majd utána nászútként folytatni az utazást.