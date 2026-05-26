Megbánta a házasságot az aggódó feleség – férje hűtlenséggel vádolja

Egy aggódó feleség kereste fel a Daily Star párkapcsolati szakértőjét azzal a kéréssel, hogy segítsen számára tisztázni, hogy mi történhetett a korábban tiszteletteljes, szerető férjével. Sajnos a válasz nem az volt, amire lelkiekben felkészült a feleség, de jobb, ha tudja a kellemetlen igazságot.

Az aggódó feleség úgy érzi, hogy hibát követett el azzal, hogy a férjéhez ment feleségül

Aggódó feleség írt levelet a szakértőnek

Minden házasságban vannak nehézségek, amelyeket jobb esetben könnyedén kezelnek a párok. Egy friss házasság azonban sokkoló fordulatot vett azután, hogy a férj személyisége egyik pillanatról a másikra megváltozott, közvetlenül az esküvő után. A férfi, aki korábban kedves és figyelmes személyiség volt egy napon ennek az ellenkezőjét mutatta. Ezzel kapcsolatban kereste fel a Daily Star szakértőjét a kétségbeesett feleség, aki nem érti, hogy mi vezethetett idáig.

A levélben megemlítette, hogy az esküvőn még mosolyogva várta a férje az oltárnál, azonban a szertartásnál már furcsán és ellenségesen viselkedett. A férj a vacsoránál felolvasott beszédét is elrontotta, ezután rögtönzött tirádába kezdett újdonsült feleségéről. A helyzet ezután sem lett jobb, a férfi ugyanis ittas állapotban szétverte az esküvői tortát. Az incidens után a feleség családja felháborodva távozott.

Az esküvő óta eltelt három hónap sem hozott változást, ekkor jött rá a feleség, hogy hibát követett el. „Korábban soha nem volt ilyen. Régen kedves és szeretetteljes volt, nem értem, miért változott meg” – írta, majd hozzátette, hogy azóta a szexuális életük sem a legjobb, a férj ugyanis kötelességként éli meg a kapcsolatot, ráadásul korlátozni is kezdte a feleségét. „Nemrég megtiltotta, hogy elmenjek a legjobb barátnőm leánybúcsújára, pedig a saját nővérei is ott voltak” – írta, majd hozzátette, hogy férje úgy véli, a főnökével kavar: „Aztán azzal vádolt, hogy viszonyom van a főnökömmel, csak azért, mert fél órával tovább kellett maradnom dolgozni.”

A feleség egyszerűen nem érti, hogy mi történt, évek óta ismeri a férjét és a családját, és sohasem tapasztalta meg ezt az oldalát.