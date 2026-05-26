„Csak 35 éves volt” – Kukásautóba szorult, majd meghalt egy nő

Tyrah Adams családja pert indított Louisville városa ellen, miután a 35 éves nő idén februárban tragikus körülmények között életét vesztette egy kukásautóval történt balesetben.

A dolgozók nem figyeltek, a kukásautó egy embert is felmarkolt

A keresetet május 20-án nyújtották be a Louisville-i Városháza, a város közmunkaügyi hivatala és a balesetben érintett városi dolgozók ellen. A család ügyvédje, Stephanie Rivas szerint Adams halála „szörnyű és teljes mértékben megelőzhető” tragédia volt.

A végzetes eset február 12-én történt egy sikátorban végzett rutinszerű szemétszállítás során. A jelentések szerint Adamst, aki hajléktalanként élt a kukásautó hidraulikus karjai a környező hulladékkal együtt emelték fel és szorították be. A nő súlyos sérüléseket szenvedett, és később a kórházban meghalt.

Április 8-án a Jefferson megyei halottkém megerősítette, hogy Adams halálát tompa erőhatás és kompressziós trauma okozta, amelyet a kukásautó idézett elő.

A pert Hubert Dehart és Sandra Akers nevében indították, akik az elhunyt nő hagyatékát kezelik. A kereset szerint a városi alkalmazottak „súlyos gondatlansága és felelőtlen magatartása” vezetett a tragédiához a markolós rakodó működtetése közben.

Az ügyvéd hangsúlyozta, hogy a Louisville Metro Public Works saját irányelvei is elismerik az ilyen gépek működtetésével járó komoly veszélyeket, és a dolgozóknak tudniuk kellett volna, hogy a környéken gyakran hajléktalan emberek tartózkodnak.

Sandra Akers elmondása szerint nővére a baleset után még ki tudott szabadulni a járműből, majd elsétált egy közeli boltba segítséget kérni, mielőtt kórházba vitték volna. Az ügyvéd szerint ráadásul nem a városi dolgozók, hanem szemtanúk hívták ki a mentőket.

A család szerint Adams éppen megpróbálta rendbe hozni az életét. Függőségi problémákkal küzdött, de nem sokkal a halála előtt azt mondta testvérének, hogy szeretne józan életet élni és újrakezdeni.

„Csak 35 éves volt” – mondta korábban Akers. „Ez a tragédia elvette tőle az esélyt arra, hogy újjáépítse az életét.” - írja a People.