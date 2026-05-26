Éveken át ugyanazokra a számokra tette le a voksát – óriási lottónyereményt vitt haza a férfi

Megnyerte a lottót egy férfi, aki két hónapon keresztül rettegett attól, hogy a nyerőszelvénye elveszik. Eleinte alig akarta elhinni, hogy ő viheti haza a főnyereményt, ma már viszont azt is tudja, hogy mire fogja költeni a hatalmas összeget.

Megnyerte a lottót egy férfi, aki egyetlen apró változtatást tett a szerencséje érdekében

Megnyerte a lottót egy apró változásnak köszönhetően

Sokan álmodozunk arról, hogy vajon mire költenénk a lottókon megnyerhető pénznyeremény összegét. Sokan utaznának a pénzből, mások befektetnék, de akad olyan is, aki megvenné álmai otthonát. Egy marylandi férfi is (akinek nevét nem hozták nyilvánossága) azok közé a szerencsések közé tartozik, akik hazavihették az egyik lottó főnyereményét.

A férfi már évek óta lottózik, és ezúttal egy apró változtatás hozta meg a szerencséjét. A marylandi Ellicott Cityben élő férfi 570 ezer dollárt nyert, amely átszámítva nagyjából 205 millió forintnak felel meg.

Hosszú évek óta heti két alkalommal játszott, ugyanazokkal a számokkal a Multi-Match névre hallgató szerencsejátékon. Minden alkalommal beszkennelte a szelvényét, hogy leellenőrizze, hogy nyert-e, azonban most szkennelés helyett saját maga ellenőrizte le a számokat. „Valamiért most megnéztem a nyerőszámokat” – mondta a férfi, s a nyerőszámok megegyeztek a férfi számaival.

Az aggodalmat végül a tervei váltották fel

Azután, hogy túllépett az első sokkon, másnap felkereste a helyi lottózót, ahol közölték vele, hogy a nyereménye túl magas ahhoz, hogy ott kifizessék. Ijedtében a férfi aláírta a szelvényét, majd biztonságba helyezte.

Két hónapon keresztül attól tartott a nyertes, hogy elveszítheti a nyertes szelvényt, így végül ellátogatott a lottótársaság központjába, hogy átvegye a nyereményét kézpénzben, így 320 ezer dollárt, azaz mintegy 115 millió forintot vehetett át.

A szerencsés férfi már azt is tudja, hogy mire fogja költeni az összeget: tervei szerint lánya tanulmányait szeretné az összegből finanszírozni. „Ez az egésznek a legjobb része” – mondta, hozzátéve, hogy a pénz egy részét megtakarításra és befektetésre is félreteszi – írta a PEOPLE magazin.