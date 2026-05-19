Tizennyolcszor nyert a lottón, most elárulta a titkát

Egy idahói férfi, aki 18 alkalommal nyert az állami lottón és több százezer dollárnyi nyereményt vett át. Mégis azt állítja, hogy legnagyobb sikereinek semmi köze sincs a nyerési esélyek kiszámításához.

18 alkalommal nyert a lottón, de nem ez a legnagyobb sikere

Robert Bevan, az idahói Boise-ból, három évtizede lett először nyertes, miután 1997-ben egy „Blazer Bucks” nevű, az Idaho Lottó által szervezett promóció során egy négyajtós Chevy Blazert nyert. Azóta 200 000 dolláros (kb. 61 millió forint) szelvényt is beváltott már, de volt már neki több 20 000 dolláros (kb. 6 milliós) nyereménye mellett 5000 és 1000 dolláros (kb. 1,5 milliós és háromszázezret érő ) szelvénye is.

Bevan az Idaho Lottótársaságnak elmondta, hogy nem sokat gondol a szerencséje matematikai valószínűtlenségére, hanem inkább hobbinak tekinti a játékot, amelyet feleségével együtt űz.

„Az igazi szerencsém az, hogy 40 éve ugyanazzal a csodálatos nővel vagyok” – mondta Robert Bevan az Idaho Lottónak, miután átvette legutóbbi, 50 000 dolláros (15 milliós) nyereményét.

Idén a pár már a 40. házassági évfordulóját ünnepli, és a lottószelvények vásárlását beépítették a mindennapi rutinjukba, mintha csak élelmiszert vagy benzint vásárolnának. Ilyen siker rendkívül ritka, és Bevan szerencséje még elképesztőbb, ha figyelembe vesszük, hogy nincs különösebb módszere a kaparós sorsjegyek kiválasztásában - írja az Independent.