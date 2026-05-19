Elárulta titkát a vízvezeték-szerelő: egy pillanat alatt megszűnik a dugulás a lefolyóban

Nem mindent vagyunk képesek egymagunk otthon megoldani. Így tudod magad is helyrehozni az eldugult lefolyót.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.05.19. 10:00
Módosítva: 2026.05.19. 11:08
meleg víz módszer lefolyó dugulás

Legtöbben naponta többször is használjuk a konyhai mosogatót: zsíros edényeket súrolunk, ételmaradékokat öblítünk le anélkül, hogy sokat gondolkodnánk rajta. De az a sok kosz, zsír és élelmiszer-hulladék nem tűnik el csak úgy. Így oldd meg az eldugult lefolyót. 

tökéletes módszer: pillanatok alatt tiszta lesz az eldugult lefolyód / Fotó: Pexels

A csövek belsejéhez tapad, fokozatosan felhalmozódik, és végül kellemetlen szagokat kezd árasztani, vagy elzáródásokat okoz. Egy vízvezeték-szerelő szerint van egy tartós megoldás és gyakorlatilag semmibe sem kerül.

Jason Croxford elmondta: „A legtöbb ember tisztító spray-hez nyúl, amikor a mosogatója büdös lesz, de az csak a felszínt kezeli. Az igazi probléma az, ami a lefolyó mélyén rejtőzik, és ahhoz teljesen más megközelítésre van szükség.”

A megoldáshoz csak két hozzávalóra lesz szükséged: egy csésze szódabikarbónára és egy csésze desztillált fehér ecetre. Mindkettő valószínűleg már ott van a szekrényben.

Kezd azzal, hogy a szódabikarbónát közvetlenül a lefolyóba öntöd, ügyelve arra, hogy a lehető legtöbb menjen le a csatornába. Ezután öntsd rá a fehér ecetet, és fedd le a lefolyót egy dugóval.

Jason elmagyarázta: „Pezsgést kell látni. Ez bontja le a csőben megrekedt anyagokat, zsírt, ételmaradékokat, eltömődéseket, és továbbviszi őket.”

Azt mondta továbbá: „Ha hagyjuk, hogy a dugó alatt pezsegjen, a reakciónak elegendő ideje lesz a hatását kifejteni, ahelyett, hogy csak felbugyogna és kifolyna a mosogatóból. Amint a pezsgés abbamarad, öntsünk egy kis mosogatószert a lefolyóba, és öntsünk rá egy kis meleg vizet a vízforralóból, de ne öntsük bele közvetlenül forró állapotban. Hagyja a vízforralót néhány percig állni, mielőtt beleönti. Meleg vízre van szükség, nem forróra. A meleg víz segít finoman kitágítani a csöveket, és mindent átöblíteni anélkül, hogy bármilyen kárt okozna.”

