Egy hajszálon múlt, hogy az életével fizessen babájáért az édesanya

Nem sokon múlt egy fiatal édesanya élete, miután alig két nappal a szülés után életveszélyes szepszis, vagy másként gyermekágyi vérmérgezés alakult ki nála. A 29 éves Ella ma már azért beszél nyilvánosan a történetéről, hogy más nők időben felismerjék a figyelmeztető jeleket.

Az anya maradandó egészségkárosodást szenvedett a szepszis miatt / Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

A szepszis minden újdonsült anyára veszélyt jelent

Az Angliában élő Ella 2024 márciusában adott életet kisfiának, Beau-nak, azonban a szülés rendkívül nehéz volt, és végül sürgősségi császármetszésre került sor. A fiatal anya néhány nappal később hirtelen rosszul lett, magas láz gyötörte, hevesen remegett, és annyira legyengült, hogy mozdulni is alig tudott.

Az édesanya először otthon próbálta csillapítani a tüneteit, lázcsillapítót vett be, majd felhívta partnerét segítségért. Másnap orvoshoz fordult, ahol mellgyulladást állapítottak meg nála, és antibiotikumot kapott. Állapota azonban drámaian romlani kezdett.

Ella később hányással, elviselhetetlen fájdalmakkal és súlyos rosszulléttel került kórházba, ahol végül kiderült, hogy anyai szepszis alakult ki nála, egy rendkívül veszélyes állapot, amely fertőzés következtében alakulhat ki terhesség, szülés vagy akár vetélés után is.

Az orvosoknak sikerült megmenteniük az életét, azonban a fiatal anya maradandó egészségkárosodást szenvedett. Elmondása szerint a szepszis súlyosan károsította a szívét, ezért élete végéig gyógyszert kell szednie.

Ez azt jelenti, hogy a szívemben lévő egyes összeköttetések jelentősen károsodtak, ezért a szívverésem szabálytalanná válhat.

– mesélte.

Ella története különösen megrázó, mert családja már korábban is találkozott a betegséggel, első kisfiánál, Finley-nél szintén szepszist diagnosztizáltak egy súlyos bőrfertőzés után.

A fiatal anya most arra figyelmeztet mindenkit, hogy hallgassanak a megérzéseikre, és ne féljenek újra segítséget kérni, ha úgy érzik, valami nincs rendben - írja a People.