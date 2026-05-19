„Michael Schumacher tett olyan dolgokat, amelyek nem voltak túl szépek, volt egy nagyon éles oldala”

Michael Schumacher egykori Mercedes-versenymérnöke, Jock Clear elmondta, hogy a hétszeres Forma-1-es világbajnoknak volt egy nagyon éles oldala. Clear jelenleg Charles Leclerc edzője a Ferrarinál, de a német pilótával a visszatérése utáni utolsó szezonjaiban együtt dolgozott.

Akkoriban Schumacher hároméves szünet után tért vissza az F1-be, de nem sikerült megismételnie korábbi diadalait. Csak három körig vezette a mezőnyt, és nem tudta tovább növelni akkori 91 futamgyőzelmes rekordját, de a német pilóta ismét dobogóra állhatott, immár 155. alkalommal. Clear jól emlékszik arra, milyen volt Schumacherrel dolgozni. A teljesítménymérnök a Betpacknek mesélt tapasztalatairól, és a legendás versenyzőről.

„Az, ahogyan az emberekkel bánt... nem olyan egyszerű, hogy csak annyit mondhatnék: »olyan kedves srác volt«. Voltak dolgok Michaelben, amik nem voltak túl kedvesek. Voltak olyan pillanatok, amikor nem volt túl kedves srác. Ha akarta, nagyon éles oldala is volt, és ezt párszor láttuk a pilótafülkében is. De nagyon megnyerő személyisége volt, és amikor maga mellé akarta állítani az embereket, tudta, hogyan kell csinálni” - ezt mondta a szakember.

Clear emlékszik rá, hogy Schumachert példaként állította a Mercedes-es csapattársa, Nico Rosberg elé.

Azt mondta: „Amikor 2010-ben Nico Rosberg versenyzőmérnöke voltam, Michael a garázs másik oldalán ült. Nico és Michael nagyon különbözőek voltak. Michael gyorsabb volt Nicónál. Nico pedig velem együtt nézegette az adatokat, és azt kérdezte: »Mit csinál itt Michael? Mit csinál itt? Miért?’ És voltak olyan pillanatok, amikor legszívesebben azt mondtam volna Nicónak: »Csukd be a laptopot, és csak ülj le, és nézd meg az embert. »Figyelj rá, és figyeld, hogyan beszél az emberekkel, és figyeld őt, figyeld a testbeszédét.« Azt mondtam Nicónak, hogy »azt nem érted, hogy Michael milyen jól tudott kapcsolódni az emberekhez, és hogy mindenki mennyire szeretett volna Michael autójában ülni. Mindenki azt akarta, hogy Michael nyerjen. Mindenki azt akarta, hogy Michael legyen a legjobb barátja. Ő egyszerűen természetesen kiváltotta ezt a fajta támogatást. Nem volt benne semmi kényszer. Nem volt kiszámított; egyszerűen csak nagyon megnyerő személyiség volt, és egy kiélezett versenyképes környezetben ez az a fajta dolog, ami meghatározza a különbséget.”