Szétnyílt a felső: semmi sem takarja Ronaldo szerelmének melleit – Fotó

Cristiano Ronaldo menyasszonya, Georgina Rodriguez drámai hajváltozást mutatott be, amikor részt vett a 2026-os Kering Women in Motion Awards gálán Cannes-ban.

Ronaldo szerencsés férfi, nagyon dögös gyermekei anyja / Fotó: Szigetváry Zsolt

Ronaldo szerelmének nincsen párja

Az influencer elképesztően nézett ki, amikor a 79. cannes-i filmfesztiválon a Place de la Castre-on megrendezett gálára hosszú barna haját platinaszőke frizurára cserélte. Georgina szenzációsan nézett ki, amikor kék szatén ingje alatt fekete csipkés melltartóját kivillantotta, miközben a vörös szőnyegen pózolt a fotósoknak.

A spanyol sztár blúzát egy elegáns fekete nadrágba tűrte, és egy hozzá illő magassarkúval emelte ki alakját. Georgina megmutatta hatalmas, 3 millió dolláros eljegyzési gyűrűjét is, és egy szemet gyönyörködtető gyémánt nyakéket viselt.

A 32 éves modell Cristiano Ronaldo futballsztár mennyasszonya, akivel már 10 éve járnak együtt. A népszerű sztárpár 2025. augusztus 11-én, nyolc év együttlét után jegyezte el egymást. A milliárdos sportolótól kapott, közel 3 millió dollár értékű, 30 karátos gyémánt eljegyzési gyűrűjét azóta folyamatosan viseli - írja a Daily Mail.

Íme a szexi Georgina Rodriguez