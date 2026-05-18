Láttuk előre! Már tavaly nyáron megjósoltuk a Győr bajnoki címét

Megszakad a Fradi sorozata? – tettük fel a kérdést a Metropol 2025 augusztusában megjelent cikkében. Akkor még ugyan kevés esély mutatkozott arra, hogy 2019 óta először trónfosztás történik az NB I-ben, arra pedig még kevesebb, hogy az új bajnok éppen az ETO FC Győr lesz. Mi azonban a Fradi vesztét és a Győr diadalát is előre megjósoltuk - írtuk augusztus 20-án.

Az ETO FC Győr nyerte az NB I-et Fotó: Krizsán Csaba

Robbie Keane együttese zsinórban hétszeres bajnokként vágott neki a 2025/2026-os idénynek, és csekély esély mutatkozott arra, hogy ez a dominancia megszakad. A fővárosi zöld-fehérek keretértéke alapján továbbra is messze a liga legerősebb gárdájával rendelkeztek, ráadásul az ír vezetőedző egy teljes nyarat kapott arra, hogy a saját képére formálja a csapatot.

A Győrnek ezzel szemben az előző szezonban még a dobogóra sem sikerült felverekednie magát, a Metropol elemzésében, mégis több szempont alapján a kisalföldieket tartottuk az egyik legkomolyabb kihívónak.

A Metropol 2025 augusztusában megjelent cikkében megjósoltuk az ETO bajnoki címét / Fotó: Metropol

Ezért lett magyar bajnok az ETO FC Győr

Augusztusban érvként említettük a védelem szervezettségét, hangsúlyozva, hogy Borbély Balázs együttesénél az előző idényben mindössze az FTC kapott kevesebb gólt. Ez idén is beigazolódott, hiszen az ETO tovább javított ezen a mutatón, és végül a Fradinál is kevesebbszer kapitulált.

Kiemeltük, hogy a Ferencváros figyelme várhatóan megoszlik a hazai és a nemzetközi porond között – ezt a hétközi BL-selejtezős vagy Európa-ligás találkozókat követő bajnokikon történt 18 pontvesztés egyértelműen támogatja.

Továbbá a 2024/2025-ös szezon második felének formájára alapozva énekeltük meg az ETO-t bajnoknak, hiszen a tavaszi idényben a győriek mindössze 13, míg a Fradi 16 pontot hullajtott. Így már akkor is látható volt, hogy a kihívó képes tartani a lépést a rekordbajnokkal.

Végül azt jósoltuk, hogy az Győrnél megoszlik majd a teher a gólgyártást illetően, ami hosszú távon kifizetődő lehet. Ez részben beigazolódott, hiszen Nadir Benbouali 15 találattal a góllövőlista harmadik helyén végzett, mögötte viszont nem akadt kiemelkedő gólzsák.