Megszakad a Fradi sorozata? Ezért lehet bajnok a Győr az NB I-ben

Az idei szezonban az ETO FC Győr komoly esélyesként lép pályára a magyar bajnokságban. Bár a Ferencváros az elmúlt években egyeduralkodó volt, idén úgy tűnik, hogy a győriek is készen állnak arra, hogy megszakítsák ezt a dominanciát. Több szempont is alátámasztja, miért lehet reális az ETO bajnoki címe – nézzük meg az öt legfontosabbat!

Az ETO FC eddig még nem talált legyőzőre a bajnokságban Fotó: Nemzeti Sport

Az ETO képtelen veszíteni

A Győr az eddigi négy lejátszott bajnoki mérkőzésén még nem talált legyőzőre. Igaz, ebben három döntetlen is benne van, viszont a legutóbbi, MTK elleni kiütéses győzelem, illetve a hétközi Konferencia-liga-siker megmutatta, hogy Borbély Balázs csapata képes meccseket nyerni, még akkor is, amikor nagy rajtuk a nyomás. A játék képe szervezett, van tartás a csapatban, és az edző által felépített rendszer is jól működik.

A Fradi figyelme megoszlik

A Ferencváros 2018 óta a magyar bajnokság összes kiírását megnyerte, és idén is toronymagas esélyesként rajtolt. Ráadásul minden adott ahhoz, hogy Robbie Keane csapata a nemzetközi porondon is jó eredménnyel zárjon, legyen szó a Bajnokok Ligája főtábláról vagy az Európa-ligáról. Nagy kérdés, hogy a kettős terhelés mennyit vesz ki a csapatból. Amennyiben túl sokat, az ETO lehet azon csapatok egyike, aki lecsaphat a bajnoki aranyéremre.

Kitűnő támadójáték, még annál is jobb védelem

Az eddig lejátszott négy bajnokin egyetlen csapat sem szerzett több gólt az ETO-nál. Ez rendkívül biztató fordulat, hiszen az előző szezon első négy meccsén ők szerezték a legkevesebb találatot. A győriek védelmére sem lehet panasz, eddig hét gólt kaptak, és tavaly is remekeltek hátul, csak a Fradi védekezése volt hatékonyabb.

Egységben az erő

Annak ellenére, hogy az ETO szerezte idén a legtöbb gólt, nincsen kiemelkedő gólvágója a csapatnak. Nadir Benbouali, Oleksandr Pishchur és Huszár Marcell járnak két találatnál, rajtuk kívül minden további góllövőjük egyszer talált a hálóba. Hasonló tendencia volt megfigyelhető az előző szezonban is – akkor nem volt olyan játékosuk, aki átlépte volna a 9 gólt, így a góllövőlista első tíz helyezettje között sem kapott helyet ETO játékos.