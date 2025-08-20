Megszakad a Fradi sorozata? Ezért lehet bajnok a Győr az NB I-ben

A Fradi sorozatban nyeri a bajnokságokat, de idén váratlan kihívója akadt. Az ETO veretlenül rajtolt, és nemcsak hazai fronton, hanem a Konferencia-ligában is letette a névjegyét. Íme 5 érv, ami az ETO bajnoki címe mellett szólhat.
Az idei szezonban az ETO FC Győr komoly esélyesként lép pályára a magyar bajnokságban. Bár a Ferencváros az elmúlt években egyeduralkodó volt, idén úgy tűnik, hogy a győriek is készen állnak arra, hogy megszakítsák ezt a dominanciát. Több szempont is alátámasztja, miért lehet reális az ETO bajnoki címe – nézzük meg az öt legfontosabbat!
A Győr az eddigi négy lejátszott bajnoki mérkőzésén még nem talált legyőzőre. Igaz, ebben három döntetlen is benne van, viszont a legutóbbi, MTK elleni kiütéses győzelem, illetve a hétközi Konferencia-liga-siker megmutatta, hogy Borbély Balázs csapata képes meccseket nyerni, még akkor is, amikor nagy rajtuk a nyomás. A játék képe szervezett, van tartás a csapatban, és az edző által felépített rendszer is jól működik.
A Ferencváros 2018 óta a magyar bajnokság összes kiírását megnyerte, és idén is toronymagas esélyesként rajtolt. Ráadásul minden adott ahhoz, hogy Robbie Keane csapata a nemzetközi porondon is jó eredménnyel zárjon, legyen szó a Bajnokok Ligája főtábláról vagy az Európa-ligáról. Nagy kérdés, hogy a kettős terhelés mennyit vesz ki a csapatból. Amennyiben túl sokat, az ETO lehet azon csapatok egyike, aki lecsaphat a bajnoki aranyéremre.
Az eddig lejátszott négy bajnokin egyetlen csapat sem szerzett több gólt az ETO-nál. Ez rendkívül biztató fordulat, hiszen az előző szezon első négy meccsén ők szerezték a legkevesebb találatot. A győriek védelmére sem lehet panasz, eddig hét gólt kaptak, és tavaly is remekeltek hátul, csak a Fradi védekezése volt hatékonyabb.
Annak ellenére, hogy az ETO szerezte idén a legtöbb gólt, nincsen kiemelkedő gólvágója a csapatnak. Nadir Benbouali, Oleksandr Pishchur és Huszár Marcell járnak két találatnál, rajtuk kívül minden további góllövőjük egyszer talált a hálóba. Hasonló tendencia volt megfigyelhető az előző szezonban is – akkor nem volt olyan játékosuk, aki átlépte volna a 9 gólt, így a góllövőlista első tíz helyezettje között sem kapott helyet ETO játékos.
Legutóbb a 2012/2013-as szezon végén ünnepelhetett magyar bajnoki címet a győri csapat. Akkor elsősorban a hosszú veretlenségi sorozat volt a siker legfőbb oka, hasonlóan a jelenlegi csapathoz. Abban a szezonban az ETO 22 meccsen keresztül nem talált legyőzőre, noha ez még borzasztóan távol van Borbély Balázs csapatának, már vannak arra utaló jelek, hogy akár erre is képes lehet az együttes. Ha kicsit visszatekintünk az előző szezon mérkőzéseire, akkor láthatjuk, hogy december közepe óta csupán egyszer talált legyőzőre az ETO. Amennyiben pedig az idei szezon első négy meccsét is figyelembe vesszük, akkor az elmúlt 20 bajnoki mérkőzéséből csupán egyszer kapott ki a csapat. Az egyetlen vereség a Ferencváros elleni szezonzáró volt, ahol már egyik fél számára sem volt igazán komoly tétje a találkozónak.
