Itt a hivatalos bejelentés: Varga Barnabás távozik a Ferencvárostól, megvan az új csapata

Kedd délután hivatalossá vált, amit már napok óta tudni lehetett, a görög AEK Athén a közösségi oldalán jelentette be, hogy leigazolta a Ferencváros focistáját, Varga Barnabást. A hírt nem sokkal később a Fradi is megerősítette a hivatalos oldalán.

Varga Barnabás távozik a Ferencvárostól Fotó: Dömötör Csaba

Távozik Varga Barnabás, az AEK Athénban folytatja

Üdv az AEK FC-ben, Varga Barnabás. Új fejezet kezdődik

- olvasható a görög csapat Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

„Az egyik oldalról sajnáljuk, hogy elveszítünk egy nagyon fontos játékost. Másrészt viszont meg kell jegyezni, amikor eldöntöttük, hogy komoly összegért leigazoljuk Barnit, nem sokan gondolták, hogy ilyen jó együttműködés kezdete lesz ez. De így lett, az elmúlt két és fél évben közösen nagy sikereket értünk el. Nagyon nagy dolog, és ritkaságnak számít, hogy valakit 31 évesen ilyen jelentős transzferdíjért és ekkora haszonnal értékesítenek. Óriási jelentőségű ez a Ferencváros és a magyar futball nemzetközi szinten való megítélése szempontjából. Örülünk, hogy Barni ilyen előnyös szerződést tud megkötni pályafutásának ebben a szakaszában. Köszönünk mindent, amit a Fradiért tett, és természetesen sok sikert kívánunk neki a továbbiakhoz!” – mondta Hajnal Tamás a Ferencváros sportigazgatója.

A 31 éves, 28-szoros válogatott Varga a 2022/23-as és a 2023/24-es idényben az NB I gólkirálya volt 26, illetve 20 találattal, a mostani szezonban pedig 18 találkozón elért tíz góljával holtversenyben a második helyen áll a góllövőlistán. Az Európa-liga mostani kiírásában hat fordulójában négyszer talált az ellenfelek kapujába.

