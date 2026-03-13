Mi volt az ukrán aranykonvoj célja?

Egyre több kérdés merül fel az ukrán aranykonvojjal kapcsolatban. Most az derült ki, elképzelhető, hogy a pénzt valójában nem is Ukrajnába akarták vinni. Erről Tarnai Richárd beszélt, aki felhívta a figyelmet arra, hogy az ukrán aranykonvoj útvonala nem a saját országuk felé vezető úton haladt.