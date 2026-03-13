Mi volt az ukrán aranykonvoj célja?
Egyre több kérdés merül fel az ukrán aranykonvojjal kapcsolatban. Most az derült ki, elképzelhető, hogy a pénzt valójában nem is Ukrajnába akarták vinni. Erről Tarnai Richárd beszélt, aki felhívta a figyelmet arra, hogy az ukrán aranykonvoj útvonala nem a saját országuk felé vezető úton haladt.
Emiatt vált gyanússá az a lehetséges összefüggés, hogy az aranykonvojban lefoglalt készpénzt valójában a Tisza párt részére hozták Magyarországra. Ez amiatt is gyanús egybeesés, mert Magyar Péter és az emberei is többször bebizonyították már, hogy ők Ukrajna pártján állnak. Ráadásul az ukrán vezetés folyamatosan azon dolgozik, hogy egy ukránbarát kormány nyerje a magyar választásokat.
