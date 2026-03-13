Egy újabb csillag az égen: elhunyt a Korona és a Downton Abbey sztárja
Gyászol a filmvilág. 81 éves korában hunyta le örökre a szemét a Downton Abbey színésznője, Jane Lapotaire.
„Nagyszerű volt Alice of Battenberg szerepében A Koronában” - írta valaki más.
A csodálatos színésznő egyik utolsó nyilvános szereplésére a múlt hónapban került sor, amikor átvette a CBE-jét a windsori kastélyban - számolt be róla a The Sun.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre