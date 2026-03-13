Miből nincs vagy miből van pénze a Tisza Pártnak? A kiugrott tiszás nyilatkozott

Se plakátokra, se kampányolásra nincs pénze a Tisza Pártnak. Legalábbis ezt állítják. Csercsa Balázs a Tisza Párt korábbi tagja szerint a pártban gyakran hallották, hogy kevés a pénz, mégis minden kampánytevékenységre jutott forrás.