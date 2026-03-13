Miből nincs vagy miből van pénze a Tisza Pártnak? A kiugrott tiszás nyilatkozott
Se plakátokra, se kampányolásra nincs pénze a Tisza Pártnak. Legalábbis ezt állítják. Csercsa Balázs a Tisza Párt korábbi tagja szerint a pártban gyakran hallották, hogy kevés a pénz, mégis minden kampánytevékenységre jutott forrás.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre