Még idén visszatér a Hősök terére Gábriel arkangyal szobra - műhelytitkok és képek a felújításról

Budapest egyik legtöbbet látott és legtöbbet szereplő jelképe lassan másfél éve nem része a Hősök tere látképének. Gábriel arkangyal szobra 2024 őszén szállt alá, hogy egy alapos ráncfelvarrás után ismét teljes pompájában őrködhessen a főváros ikonikus terén.

Szerző: GUY
Létrehozva: 2026.03.12. 16:35
szobor Gábriel Budapest

Gábriel arkangyal volt az az égi személy, aki a legenda szerint megjelent II. Szilveszter pápa álmában – még azt megelőzően, hogy I. Szent Istvánt királlyá koronázták. A Szent Koronának az elődjét, amit Gábriel arkangyal szobra is a kezében tart, a Vatikán egy másik európai uralkodónak szánta, de a pápa álmában megjelenő angyal arra figyelmeztette őt, hogy a koronát Géza fejedelemnek küldje el, mert ő azt később I. Szent István fejére kell, hogy helyezze. A többi – ahogy mondják – már történelem.

Gábriel arkangyal
Gábriel arkangyal hamarosan visszatérhet a Hősök terére. Fotó: Liget Budapest

Gábriel arkangyal alakjának jelentősége

A fenti legendának emléket állítva őrködött több mint 120 éven át Gábriel arkangyal szobra a budapesti Hősök tere fölé magasodva.

Gábriel arkangyal az európai kereszténységhez való csatlakozásunknak a hírhozója és záloga is. Ő személyesíti meg a nyugati keresztény világhoz való csatlakozásunk első pillanatát

– hangsúlyozta Gábriel arkangyal alakjának jelentőségét Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója.

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója szerint a szobor fontos üzenetet hordoz a magyarság számára. Fotó: Markovics Gábor

Mindezek tükrében már nem is annyira meglepő, hogy a leemelés után a szobrot egy minden apró részletre kiterjedő állapotfelmérésnek vetették alá a szakemberek, amely most lezárult. Vagyis a munka hamarosan új szakaszba lép és elkezdődhet a restaurálás, ami – mint kiderült – igencsak időszerű volt már, ugyanis a szakemberek megállapították, hogy 

a szobor még annál is rosszabb állapotban van, mint amire a legpesszimistábbak számítottak az állapotfelmérés előtt.

A szobor bronzburkolatának apró repedésein keresztül csapadékvíz került a szerkezetbe, ami rozsdásodást idézett elő, ennek következtében pedig több tartóelem is meggyengült, illetve a korinthoszi oszlopfő díszítőelemei is meglazultak. Volt olyan, ami ki is mozdult már és csak egy alsóbb elem tartotta, így a restaurátori beavatkozás valóban az utolsó pillanatban történt meg

– árulta el a szoborról Laczik Csaba szobrász-restaurátor.

Hogy felmérjék a szobor állapotát, még 3D szkennelést is alkalmaztak a restaurátorok Laczik Csaba vezetésével. Fotó: Markovics Gábor

A Hősök terén álló Gábriel arkangyal szobor belsejében a leemeléskor egy időkapszulát találtak, benne pedig - pénzérmék mellett - egy 1901-ben kelt, kézzel írott pergamentekercset is. Az azóta befejeződött és a legmodernebb technikai eszközökkel elvégzett kutatások kiderítették, hogy a levél a következőket tartalmazta:

  • A dokumentum megnevezte a Millenniumi emlékmű létrehozóit, köztük Zala György szobrászművészt és Schickedanz Albert építészt.
  • Felsorolták a szobor öntésében és felállításában részt vevő mesterembereket.
  • A levél rögzítette továbbá a szobor felállításának pontos idejét és körülményeit az utókor számára.

Az angyal még idén újra elfoglalja méltó őrhelyét

Most azonban már valóban elkezdődhet a szobor restaurálása, mégpedig az állapotfelméréshez hasonlóan a legmodernebb technológiák alkalmazásával, mint például a 3D szkennelés. A restaurálás a Városliget Zrt. koordinálásával történik.

A legörömtelibb hír most az, hogy a szobor restaurálható és nem kell az egész emlékművet újraönteni. Az eredeti szobor, a 125 éves Zala György remekmű fog visszakerülni a helyére, még az idei évben. Hogy pontosan mikor, az majd akkor derülhet ki, amikor a Műegyetem szakemberei végeznek a tartóoszlop állapotának helyreállításával

– árulta el Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója, aki hozzátette: viszonylag ritka eseménynek számít, hogy angyal száll le közénk.

Még ha Gábriel arkangyal nem is önszántából tette most mindezt, hanem egy komoly mérnöki munka eredményeként.

Kattints a képre és nézd meg galériánk fotóin, hogyan restaurálják Gábriel arkangyal szobrát!

Gábriel arkangyal szobor restaurálása

fotóma, 15:06

 

