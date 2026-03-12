Kátyúba hajtott a mentő, feltámadt az agyhalott nő

Egy család hatalmas érzelmi hullámvasúton van túl, amikor egyik családtagjukat agyhalottnak nyilvánították, majd hirtelen visszatért az életbe. A nőt egy mentő szállította el, a család pedig már a temetést tervezte, amikor bekövetkezett a csoda.

Az orvosok nem tudtak mit tenni, egy kátyú mentette meg az agyhalott nőt – Fotó: Marc Bruxelle / Képünk illisztráció: Shutterstock

Egy kátyú visszahozta a nőt az agyhalott állapotból

Az incidens állítólag India területén történt, ahol egy kátyú végül szerencsésnek bizonyult Vineeta Shukla számára. Az orvosok a nőt múlt hónapban agyhalottnak nyilvánították, miután február 22-én, otthoni munkavégzés közben hirtelen elájult.

Az összetört család február 24-én vitte haza a nőt, hogy elbúcsúzzanak tőle és megszervezzék a temetését, miután a kórház orvosai közölték velük, hogy nincs remény a túlélésre.

A férje elmondta, hogy a felesége nem lélegzett, ugyanakkor a szíve még hevesen dobogott. A kórházi vizsgálatok kimutatták, hogy a feleség reakcióképtelen volt és agytörzsi reflexei sem voltak.

A család már elkezdte a temetési előkészületeket, amikor a Vineetát szállító mentőautó egy kátyúba hajtott az úton. Az egyébként jelentéktelennek tűnő esemény hatalmas csodának bizonyult a család számára, mivel a rázkódás hatására a nő újra életre kelt.

A kátyú okozta rázkódás után a nő ismét normálisan kezdett lélegezni. Így az orvosok által korábban agyhalottnak nyilvánított nőt végül egy kátyúnak köszönhetően sikerült visszahozni az életbe.

A csodálatos felépülés után a nőt a pilibhiti kórházba szállították, ahol az orvosok elmondták, hogy a vizsgálatok, a diagnózis és az azt követő kezelés segített Vineeta felépülésében – írja a Hindustan Times.