„Soha nem fog járni” – Az orvosok lemondtak a kisfiúról, ő mégis oltárhoz vezette az édesanyját

A Greater Manchester-i Wiganben élő Chester Waterworth mindössze 2,6 kilóval jött a világra, és már az első hetekben látszott, hogy valami nincs rendben. A kisfiú szervezete nem vette fel a tápanyagot, nem fejlődött megfelelően, később pedig globális fejlődési késleltetést (GDD) diagnosztizáltak nála. Az orvosi szakvélemény rideg volt: ez a fejlődési rendellenesség megakadályozza majd abban, hogy Chester valaha is megtegye az első lépéseit.

A kis hős, aki nem ismer lehetetlent: Chester súlyos fejlődési rendellenessége ellenére is lábra állt a nagy napon (Fotó: Northfoto)

Az édesanya, a 28 éves Kim azonban nem törődött bele a megmásíthatatlannak vélt megállapításba. Speciális óvodába íratta fiát, ahol a szakemberek és a kitartó fizioterápia végül meghozta a gyümölcsét. Tavaly augusztusban megtörtént a lehetetlen: a kisfiú elindult.

Chester legyőzte a súlyos fejlődési rendellenességet

A valódi diadalmenet azonban Kim és párja, a 32 éves Mathew esküvőjén jött el. A Lancashire-i Charnock Farmon összegyűlt násznép szeme nem maradt szárazon, amikor a kis Chester büszkén megindult, hogy az oltárhoz kísérje édesanyját.

Egy merő zokogás voltam, amikor megláttam, hogy mellettem lépked. Sokáig én magam is elhittem, hogy sosem fog járni, annyira le volt maradva a fejlődésben. Hogy végül mégis megtörtént, az egy igazi csoda. Az pedig, hogy ő kísért oda a férjemhez, mindennél többet jelentett neki

– mesélte az anya.

Együtt ünnepelt Chester a násznéppel (Fotó: Northfoto)

A lehetetlen nem létezik

Bár a diagnózis miatt Chesternek a legalapvetőbb mozgásformák is óriási kihívást jelentettek, a kisfiú bebizonyította, hogy a szakértő segítség és a szülői szeretet képes felülírni a legrosszabb jóslatokat is. Kim szerint az esküvő pillanatáig sem voltak biztosak benne, hogy a fiú végigcsinálja-e a ceremóniát, hiszen még csak barátkozott a járással.

Mindenkit mélyen meghatott a látvány. Még aznap sem hittem el teljesen, hogy képes lesz rá, de ránk cáfolt. Ez nem sikerülhetett volna a speciális óvoda segítsége nélkül, akik hittek benne, amikor mi már kezdtük feladni

– tette hozzá az újdonsült feleség.

A kis hős története most egész Angliát bejárta, reményt adva azoknak a családoknak, akik hasonló küzdelmeket vívnak – adta hírül a brit Mirror.