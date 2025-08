"Sári az egyetlen ilyen beteg Magyarországon" - gyógyíthatatlan kislány kezelésére gyűjt családja

Sári egy nagyon ritka genetikai betegségben szenved, Magyarországon ő az első és egyetlen ismert beteg. A betegség a jelen ismeretek alapján gyógyíthatatlan, ezért a szülők még nem tudják, milyen út áll az ötéves Sári előtt, de a megfelelő kezelésekkel állapota javítható. Az állandó kezelések anyagilag is megterhelik a családot, ezért most segítséget kérnek, hogy a ritka genetikai betegséggel élő Sárika kezelése továbbra is biztosítva legyen.