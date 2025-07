"Nem gondoltam volna, hogy ekkora meglepetéssel készülnek nekem" - SMA-s Nárcisz ajándékot kapott korábbi tanáraitól

A Metropolnak azt mondta, kicsit bánja, hogy lemaradt az idei egyetemi felvételiről, szeretett volna ő is együtt örülni a felvételizőkkel, ugyanakkor abban is hisz, hogy minden okkal történik. Most rendelkezésére áll egy év, amit pihenéssel, önfejlesztéssel és egyik kedvenc hobbijával, az olvasással töltheti. Az új laptopon pedig kedvenc sorozatait és filmeit is nézheti ezentúl.

Lisztes Nárcisz a tanári kar összefogásával kaphatott egy új laptopot

Fotó: Beküldött

Nárcisz az osztálytársaival is jó viszonyt ápolt, igaz velük csak az előrehozott érettségi során tudott személyesen találkozni. Ettől függetlenül írásban végig tartották a kapcsolatot és a fiatal lány szeretné, ha ez ezentúl sem lenne másként.

A gimit ugyan kimaxoltam, de nem szeretnék tőlük végleg elbúcsúzni, mert úgy érzem ők a második családom. Nagyon szeretem őket, és szerintem ők is engem. Most várnak a következő célok, de őket sosem fogom elfelejteni!

– mondta lapunknak a fiatal lány, majd azt is hozzátette, hogy nagyon boldog, amiért egy ilyen iskolához tartozhatott és bár minden búcsú fájdalmas, de reméli, hogy találkoznak majd még.