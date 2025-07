Fejvesztve menekültek az emberek a luxushajón: késsel esett egymásnak a személyzet

A Bahamai Királyi Rendőrség közlése szerint az eset a Royal Caribbean Icon of the Seas nevű hajóján történt, San Salvador-sziget közelében – számolt be róla a WTVJ.

Fotó: illusztráció - Pexels

A rendőrség szerint a gyanúsított, egy 35 éves férfi, többször megszúrt egy 28 éves nőt. Mindketten Dél-Afrikából származtak.

A férfi ezután elmenekült, és a vízbe ugrott. A mentőcsapatok később eszméletlen állapotban találták meg, visszahozták a fedélzetre, ahol az orvosi személyzet halottnak nyilvánította.

A nőt több szúrás érte a felsőtestén, de állapota stabil.

Biztonsági csapatunk egy személyes konfliktusba keveredett két legénységi tag közötti incidensre reagált. Az egyik személy megsérült, az orvosi csapat ellátta, és jelenleg stabil állapotban van

– közölte a Royal Caribbean.

Sajnálatos módon a másik személy elhunyt, miután a vízbe vetette magát, és egy keresési-mentési művelet során találták meg.

A hajó Miamiból tartott a Bahamákra, amikor az incidens történt – írja a Crime Online.