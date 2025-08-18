Nem tetszik a szemed színe? Ez a furcsa mellékhatással járó termék megváltoztatja!

Az egészségügyi szakértők figyelmeztetést adtak ki, egy népszerű és sokak által használt termék végleges hatással járhat a szemünk egészségére. A sokak által szeretett szempilla szérum célja, hogy erős és egészséges szempillákat teremtsen. A szérum azonban bizarr mellékhatással járhat.

A készítmény jól hat, de komoly mellékhatással járhat Képünk illusztráció: Unsplash

Ha a termék a szembe jut, akkor égő érzést, fájdalmat és irritációt okozhat. Komolyabb esetben a szérum erős összetevői lehetővé teszik, hogy a szem környékéről csökkenjen a zsír, amely besüllyedt szemeket eredményezhet.

Ami ennél is bizarrabb, a szérum egyik összetevőjét szembetegségek kezelésére is használják, emiatt maradandó hatással lehetnek a szemgolyó kinézetére és egészségére.

A szérumok gyakori használata előidézheti, hogy a szivárványhártya színt váltson.

A terméket használóknál megfigyelték, hogy a kék szemű emberek szivárványhártyája barnává változik a szérum hatására. Az erős, gyógyászatban is használt összetevők alkalmazása miatt a szakértők figyelmeztetést adtak ki. Az ehhez hasonló termékeket csak receptre lehetne kiadni, de a szépségipar megkerülte az egészségügyi szervek előírásait, hogy a kozmetikumban tudják azt árusítani.

Egy amerikai orvos is áldozatául esett a veszélyes terméknek. Dr. Mahmood két hónapon keresztül használta a szérumot, de ő is mellékhatásokat tapasztalt. Megfigyelte, hogy az egyik szeme nagyobb és duzzadtabb, mint a másik. A vizsgálatok kimutatták, hogy a szérum elvékonyította az egyik felső szemhéj izmait, így az állandóan lelógott. A másik szem ennek hatására feldagadt, hogy kompenzálja a látásveszteséget.

Az orvost műteni kellett, hogy rendbe hozzák a szemhéját. A szempilla szérumok erős és egészséges pillákat varázsolnak, vagy akár hosszútávú károkat is okozhatnak a használójuknak - írja a Dailymail.