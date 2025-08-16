Az orvosok sem veszik komolyan: ez lehet a nyelőcsőrák első jele

Egy 41 éves édesapa élete pillanatok alatt a feje tetejére állt, amikor a komolytalannak tűnő tüneteiről kiderült, hogy nyelőcsőrákot takarnak. Mark Sevillano kétgyermekes édesapa, aki nehéz időszakon ment keresztül, de elhatározta, hogy javít az életén és az életmódján is. Egészségesebb életmódra váltott mit sem sejtve, hogy súlyos betegség fejlődött ki nála.

A nyelési nehézség lehet semmiség vagy rákos betegség jele is / Fotó: Pexels/SHVETS production – Képünk illusztráció

A férfi első tünete a nyelési nehézség volt. Mark evés közben kényelmetlenül érezte magát, amikor le kellett nyelni az ételt. A víz ivás segített, de inkább orvoshoz fordult, hogy kiderüljön, mi áll a probléma hátterében.

Az orvosa nem vette komolyan a férfi panaszát, nem igazán akarta teljesen kivizsgálni a beteget. A férfi egy nyelés tesztet kért, amikor a páciens egy röntgen felvétel alatt nyel, hogy a gép felvegye a folyamatot.

Az orvos azt mondta nekem, hogy majd kér egy nyelési tesztet a jövőben, de most nem aggódik ez miatt. Visszatekintve láthattam volna, hogy baj van az orvossal.

Az orvost megkerülve inkább elment az sürgősségire, ahol rövid időn belül kiderült, nyelőcsőrákban szenved. Mark egy pillanatig sem gondolta, hogy ilyen komoly betegsége van. Elmondása szerint eszébe se jutott, hogy baj lenne a nyelőcsövével. Több tünetét is az életmódváltás következményének hitte, például a fogyására is azt gondolta, hogy az egészséges életmód eredménye és nem egy betegség tünete.

A férfit műteni kellett, amely során 15 centiméternyi nyelőcsövet távolítottak el, amire egy eper nagyságú tumor nőtt. A műtét után sugárkezelés várt a férfira, aki ma már kigyógyult a rákos betegségből - írja a Unilad.

A nyelőcsőrák tünetei

A nyelőcsőrák a nyelőcső nyálkahártyájából kiinduló rosszindulatú daganatos (tumoros) megbetegedés. A tüneteket sokszor figyelmen kívül lehet hagyni, a gyenge és könnyen megmagyarázható problémák azonban súlyos betegséget takarhatnak. A vezető tünet a nyelési nehézség. Először a szilárd táplálékok nyelése okoz gondot, később a folyadékoké is. Előfordulhat fájdalmas nyelés, rendszeres öklendezés, hányás, nagyfokú fogyás is. Ritkán nyeléskor fellépő köhögést vagy rekedtséget észlelnek a betegek.