Öt sikertelen kemoterápia után gyógyult meg a rákos férfi, ennek köszönheti az életét

Egy kétgyermekes angol édesapa, akinek ötévnyi sikertelen kemoterápia után mindössze hat hónapot jósoltak az orvosok, ma már rákmentesen él, miután egy kísérleti kezelés nyolc hónap alatt teljesen meggyógyította. Vaughan Herriott, egykori építőipari vállalkozó, 2017-ben, nem sokkal csődje és több súlyos családi tragédia után kapta meg a non-Hodgkin limfóma diagnózisát, ami a nyirokrendszert érintő daganatos betegség.

Keményen felvette a harcot a rákkal a kétgyermekes férfi Fotó: Unsplash/Képünk illusztráció

Az akkor 59 éves férfi a következő öt évben öt különböző kemoterápiás kezelést kapott, ám a betegség mindig visszatért. 2022-re az orvosok kijelentették: elfogytak a lehetőségek, nincs több gyógymód, legfeljebb fél éve lehet hátra. Vaughan ekkor szembesült a halál közelségével. Ám nem sokra rá felajánlottak neki a „végső lehetőséget”: egy klinikai vizsgálatban való részvételt, amely kísérleti immunterápiát alkalmazott infúziós formában. Mivel tudta, hogy ez az utolsó esélye, a cornwalli Bodminban élő férfi azonnal igent mondott. Döbbenetes módon nyolc hónappal később életre szóló hírt kapott: „Maga meggyógyult, nincs többé rákja.”

„Öt év alatt öt különböző kemóval sem tudtak meggyógyítani, erre jött valami, amit hetente egyszer kaptam, és nyolc hónap alatt eltűnt a betegség” – mondta a férfi, akinek szavait a Mirror idézte. „Három éve halott lennék, ha nem kerülök bele a kísérletbe. Végtelenül hálás vagyok a fantasztikus orvos- és nővércsapatnak, akik végig mellettem álltak” – jelentette ki Vaughan, aki idén októberben ünnepli az 5 éves gyógyultsági évfordulóját.

Egykor „kiváló egészségnek örvendett” és sikeres építőipari vállalkozást vezetett, ám anyagi nehézségek és csőd után több tragédia is érte, köztük édesapja öngyilkossága. Háziorvosa először félvállról vette a tünetet, ám a duzzanat hamar látványosan „kikandikált a torkából”, ezért további vizsgálatokat kért. Az NHS szerint a fájdalmatlan nyirokcsomó-duzzanat – gyakran a nyakon, hónaljban vagy lágyéknál – tipikus jele a non-Hodgkin limfómának. A beteg a biopszia előtt újra beszélt háziorvosával.

„Megkérdezték, hogy van-e éjszakai izzadásom. Mondtam, hogy igen, elég erős. Erre közölték: »Akkor valószínűleg rákja van.« Ez volt a lehető legrosszabb hír, a lehető legrosszabbkor. Még a gyász kellős közepén voltam, minden egyszerre zúdult rám. Nincs annál rosszabb, mint amikor az emberbe akkor rúgnak bele, amikor már amúgy is a földön fekszik.”

Kemoterápiát és Rituximabot kapott, majd Beam terápiát, amely a csontvelőből a rákos és egészséges sejteket egyaránt kiirtja. „Először begyűjtik a saját őssejtjeidet, hogy visszaadhassák, miután a kemoterápia teljesen elpusztította a csontvelőt és a rákos sejteket” – magyarázta. „Két hónap izolációban éltem, amíg nem volt immunrendszerem. Amikor végre hazaengedtek, az volt életem legjobb napja, ám a kezelés nem hatott.”

Öt év alatt öt különböző kemoterápiát próbáltak a férfinál, ami kimerültséget, hányingert és „radioaktív érzést” hagyott maga után. 2022-ben a rák ismét visszatért – ekkor már a veséjét, máját és gerincét is körbevette. Az orvosok kijelentették: nincs több lehetséges kezelés. Ezután ajánlották fel neki a klinikai kísérletben való részvétel lehetőségét. 2022 októberére, nyolc hónap immunterápia után, amely a szervezet saját immunrendszerét mozgósítja a rák ellen, teljes remissziót ért el.