Azt mondták ehhez még túl fiatal: lesújtó diagnózist kapott évekkel később az anyuka

Egy fiatal anyukának korábban azt mondták, hogy „túl fiatal ahhoz, hogy emlőrákja legyen” – de most 27 évesen a betegség előrehaladott formájával küzd.

Edzőtermi sérülésnek titulálták az anyuka problémáját, kiderült hatalmas a baj Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Alice Greaves, aki Leicester közelében egy faluból származik, 2023 márciusának elején kezdte el a kemoterápiát, majd 2023 augusztusában „életmentő” kettős masztektómián esett át. De összesen 16 kemoterápiás kezelés után Alice 2024 májusában megdöbbentő hírt kapott: rákja a negyedik stádiumba lépett, és átterjedt a tüdejére. További sugárterápiás kezelést kapott, de 2025 márciusában közölték vele, hogy a rák átterjedt az agyára is.

Alice, aki korábban a pénzügyi szektorban dolgozott, azt mondja, „frusztrált”, hogy az orvosok eleinte elmulasztották a rák diagnosztizálásának lehetőségét.

Teljesen frusztrált, hogy hiába próbáltam orvoshoz fordulni. Kicsit haragudtam magamra, hogy nem erőltettem a dolgot, ugyanakkor azt mondták nekem, hogy minden rendben van, és túl fiatal vagyok ahhoz, hogy rákos legyek. Hittem nekik, hiszen ők az orvosok. Kicsit megdöbbentem, de valahogy harci vagy menekülési módba kapcsoltam, és a harcot választottam. Azóta szó szerint nem hagytam abba a harcot

- mondta az anyuka.

Miután 2022 novemberében egy csomót fedezett fel a mellében, Alice úgy döntött, hogy felhívja a háziorvosát. De állítása szerint az orvos „megtagadta a vizsgálatot” fiatal kora miatt, és inkább megnyugtatta, hogy a csomó nem lehet „semmi komoly”. Azt követően, hogy a telefonban elmagyarázta a problémáját leírta a csomót, azt mondták neki, hogy a mellizmával van probléma. Sok edzést és fitnesz órát vette, ezért ezt logikusnak gondolta.

Három hónappal később, miután egy közeli barátnőjénél mellrákot diagnosztizáltak, Alice 2023 februárjában újra felkereste háziorvosát.

Végül megvizsgáltak, és a nő, aki megvizsgált, megérintette a mellem, és azt mondta, hogy nagyon rossz a helyzet

- mesélte a nő.

Gyorsan további vizsgálatokra küldték, majd 24 évesen harmadik stádiumú mellrákot diagnosztizáltak nála.

„Szó szerint egy héten belül megkaptam az eredményeket, és kiderült, hogy mellrákos vagyok” – mondta Alice.